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Müge Anlı sonunda patladı! "Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e laf söyledi diyorlar" deyip açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 13:57
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Müge Anlı, ödül gecesinde Çağla Şıkel'e laf soktuğu iddiasına günler sonra yanıt verdi. Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e dönerek söyledikleriyle eleştirilen Müge Anlı "Ben ne hissedersem zaten hiç dolandırmadan söylerim" dedi.

Müge Anlı sonunda patladı! "Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e laf söyledi diyorlar" deyip açıkladı

Altın Kelebek Ödülleri'nde "Meslekte 35. yıl" ödülünü kazanan ünlü araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın konuşması, geceye damgasını vurmuştu. Anlı, teşekkür konuşmasında söyledikleriyle Çağla Şıkel'e gönderme yaptığı yorumlarıyla gündeme geldi ve çok eleştirildi.

Müge Anlı, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmadan çekildiğimi duyurmuştum. Bunun pek çok nedeni vardı, ancak bunlardan biri de, aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu dostlarımın, 'Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı," dedi.

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Anlı'nın Çağla Şıkel'e laf soktuğu düşünüldü. Ancak Müge Anlı günler sonra bu konuda sessizliğini bozdu.

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Sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken... Sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken...

"ÇAĞLA ŞIKEL EN SEVDİĞİM İNSANLARDAN BİRİ"

"Bazı insanlar söylediklerimi anlamıyor. Çağla Şıkel, hayatımda en sevdiğim insanlardan biridir ve tanıdığım en zeki kadınlardan biridir işini de güzelce yapıyor. Çağla akıllıca bir açıklama yapıyor, niye ona veriyorsunuz demiyor" diyen Müge Anlı devamında şunları söyledi:

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"Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda, ben ne hissedersem ne düşürsem zaten hiç dolandırmadan direkt söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez. Çağla'ya teşekkür ediyorum, laf söyledi diyorlar. Bu nasıl zekâ? Yazık ama yani bu memleket için yazık!"

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Müge Anlı
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