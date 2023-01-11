Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan Sardoğan'ın fantezileri... "Elimde kaydı var" Arife Gökçe olayında 'define' detayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Arife Gökçe ve Sinan Sardoğan olayının yankıları sürüyor. Sinan'ın İstanbul'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması ve tutuklanmasının ardından Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla alakalı detaylar konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Müge Anlı programda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Elimde bir dolu ses ve görüntü kaydı var." diyen Müge Anlı "Dinlemeye içim el vermiyor, midem kaldırmıyor." şeklinde konuştu. Akıllara durgunluk veren ayrıntıları anlatan Anlı, "Fantezilerinin sınırı yok. Ben öyle sınırsız insandan korkarım. Ben hep söylüyorum ya fazla azmamak lazım." ifadelerini kullandı. Öte yandan Müge Anlı, Sinan'ın mahkemedeki tam ifadesini de okudu ve yalan söylediğini düşündüğü detaylara dikkat çekti. Ayrıca Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla alakalı 'define' ayrıntısı da dikkatlerden kaçmadı.

"ELİMDE SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI VAR"

ATV ekranlarında yayınlanan programda Müge Anlı Sinan'la alakalı çok çarpıcı ifadeler kullandı. Anlı "Sinan zekası geri, hiçbir şey yapamayacak birisi olarak düşünülüyor. Ben de diyorum ki değil. Elimde ekip arkadaşlarımla yaptığı bir dolu ses ve görüntü kaydı var. Şurada görüp sinir olduğunuz Sinan’dan da bir adım ötesi var." dedi.

"DİNLEMEYE İÇİM EL VERMİYOR, MİDEM KALDIRMIYOR"

Anlı "Sinan cinsel anlamda çok tehlikeli biri. Cinsel suçlar açısından son derece tehlikeli biri. Bunu ben kafamdan atmıyorum yani. Bunu izlediğim, dinlediğim… Dinleyemedim bazılarını. Dinlemeye içim el vermiyor, midem kaldırmıyor. Bizim ekipteki kız arkadaşlarımızla konuşurken farklı, erkek arkadaşlarımızla konuşurken farklı konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"FANTEZİLERİNİN SINIRI YOK"

Anlı "Ama cinsel suçlar açısından son derece tehlikeli. Fantezilerinin sınırı yok. Ben öyle sınırsız insandan korkarım. Ben hep söylüyorum ya fazla azmamak lazım. Ben bu adamdan bu anlamda korkulması gerektiğini düşünüyorum. O bir şeyi kafaya taktı mı bir şeyi bu adamın önünde kimse duramaz. O her şeyi yapar. Size zor gibi geliyor. Bana Sinan’ı tanıdığım için, Sinan’ın Arife Teyze’yi sırtına atıp o kanaldan alıp tarlaya götürüp iki de eşip kazıp gömmesi hiç zor gelmiyor. Biz normal insan mantığında düşünüp öyle mi böyle mi diyoruz. Sinan’ın mantığından, Sinan’ın gözünden bakmak lazım olaya. Sinan, cinsel suçlar denilen bir şey var ya, onda tavan bu. Fırsat bulmuş bulamamış, dayak yemiş, iteklenmiş orası ayrı. Ama Sinan bu anlamda korkunç tehlikeli. Ben onun yüzüne de söyledim. Arkasından konuşmuyorum." şeklinde konuştu.

"ANLATTIKLARINI ANLATMAYA UTANIRLAR"

Rahmi Bey'e dönen Müge Anlı, "Rahmi Bey, bizim şimdi çocuklara sorsanız… Özellikle görüntüye de aldırdık. Erkek erkeğe konuşalım deseniz, onun anlattıklarını size anlatamazlar, utanırlar. O kadar söyleyeyim. Ben izlemek istemedim. Bir yerden sonra insanın sınırlarını zorlayan bir şey konuşmaları. Siz duyamadınız. 1 hafta, 10 gündür üzerimize sanki kara toprak serilmiş gibi hissettik. Çıldırtıyor insanı." dedi.

"MİGRENİM TUTTU"

Öte yandan Müge Anlı "Bana yemin ediyorum, Ali Bey, genel müdürümüz beni aradı öğleden sonra. Migrenim tutmuş, yatıyorum, sesim kötü, noldu dedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum ben Sinan’dan dedim. Müge Hanım bitirin konuyu dedi ya gönderin gitsin hasta oldunuz dedi. Hakikaten hasta oldum. Bugün biraz daha kendimi iyi hissediyorum, dün de iyi değildim." ifadelerini kullandı.

İŞTE SİNAN SARDOĞAN'IN TAM İFADESİ

Ayrıca Müge Anlı, Sinan’ın mahkemede ne dediğini de söyledi ve tam ifadesini okudu. Müge Anlı Sinan’ın ifadesinin “Ben suçlamayı kabul etmiyorum. İstanbul Başakşehir'de 2012 yılında bir fırında kadayıf işinde çalışmaya geldim. Bu iş yerinde 5 ay çalıştım. Bu süreçte iş yerinin yan tarafında bulunan yatakhanede kaldım. Ben kaldığım yerde yine fırında çalışan 7-8 kişi daha kalıyordu. Ancak isimlerini hatırlamıyorum. O tarihte patronum olan kişi beni tanır. Orada çalıştığımı ona sorabilirsiniz. 2012 yılında ağustos ayında annem rahatsızlandı, tansiyon sorunu çıktı ve burnu kanamaya başladı ben de bu yüzden işten ayrıldım. Aynı ay içerisinde Tokat'ın ikamet ettiğimiz Almus ilçesine geri döndüm. Annemin yanına döndükten sonra bir daha İstanbul'a hiç gelmedim. Annemin rahatsızlığı gün geçtikçe arttığı için anneme baktım. Zaman zaman kız kardeşlerim de anneme baktılar. Annem, 28 Aralık 2021'de vefat etti. Ben Almus'ta oturmaya devam ettim, İstanbul'a hiç gelmedim. Bana atılan suçlama tarihinde İstanbul'a hiç gelmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. İstanbul'a 26 Aralık 2022'de Müge Anlı'nın programına katılmak için geldim. Çocukların bana iftira attıklarını düşünüyorum, ben kesinlikle bir çocuğa cinsel istismar ve tacizde bulunmadım." şeklinde olduğunu okudu.

"BU İFADEDEKİ YALANI BİZ BİLİYORUZ"

Müge Anlı ifadeyi okuduktan sonra “Bu ifadedeki birkaç tane yalanı zaten biz biliyoruz” dedi. Anlı “Annesinin burnu kanadığı için dönmedi, bunun kafasını yardıkları için dönmek zorunda kaldıysa dönmüş.” şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI’DAKİ ARİFE GÖKÇE OLAYINDA ‘DEFİNE’ DETAYI

Öte yandan Arife Gökçe’nin oğlu Tufan Müge Anlı’ya “Bir şey soracağım, demişler ya define bulundu diye, bu söylentiyi ortaya atan kim?” dedi. Anlı da “Sürekli ihbar geliyor bize, ben o ihbarları söylüyorum. İhbarlara göre, Fikri Abi define bulmuş, defineyi paylaşamadığı için birileriyle problem yaşamış, onlar da Fikri abiye inat diye…” dedi.

Fikri Gökçe ise “Öyle bir define bulsak da çocuklarımı kurtarsak. Ya şu defineyi falan kaldırsınlar. Define olsa zaten çocuklarım doğrulur, kirada oturmazlar” ifadelerini kullandı.



