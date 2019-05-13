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Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile nişanlandı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 13.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Müge Boz sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlilik için ilk adımı attı. Müge Boz - Caner Erdeniz çifti nişanlanırken, nikah detayları belli oldu.

Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile nişanlandı!

Hadi yarışması ile gündemde olan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor. Ekranların aranan yüzü olan oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Karaburun tatilllerinde Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, "O anda dünyanın en mutlu kadını oldum" dedi. Boz "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

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NİKAH BARSELONA'DA

35 yaşındaki oyuncu nikahın en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu'nda kıyılacağını açıkladı.

"GÜN IŞIĞIM"

Genç sporcu, nişanlısı Müge Boz'un fotoğrafını paylaşarak altına "Gün ışığım" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Boz Caner Erdeniz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ünlü oyuncu diye başlayan haberlerdeki oyuncuları hiç tanımıyorum . Acaba ben mi bu işlere uzağım.? Bu kız kim?
Allah mutlu mesut etsin
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