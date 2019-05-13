Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile nişanlandı!

Hadi yarışması ile gündemde olan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor. Ekranların aranan yüzü olan oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Karaburun tatilllerinde Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, "O anda dünyanın en mutlu kadını oldum" dedi. Boz "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

NİKAH BARSELONA'DA

35 yaşındaki oyuncu nikahın en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu'nda kıyılacağını açıkladı.

"GÜN IŞIĞIM"

Genç sporcu, nişanlısı Müge Boz'un fotoğrafını paylaşarak altına "Gün ışığım" notunu düştü.





