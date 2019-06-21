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Müge Boz hamile mi? Paylaştığı videoyla açıkladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 00:23 | Son Güncelleme

Basketbolcu Caner Erdeniz ile geçen cuma evlenen sunucu ve oyuncu Müge Boz, hamile olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran’da Barselona’da nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından İspanya'da balayına giden Müge Boz'un, bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz’le evlilik planını erkene aldığı iddia edilmişti.

Müge Boz ise çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaştığı videoyla müjdeli haberi verdi. Hamile olduğunu açıklayan Müge Boz, "İlk tanıştığımız andan beri Caner’le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı. Şükür ki bu güzel haberi aldık ve hemen sizlerle paylaşıyorum" dedi.

Müge Boz'un bebek beklediğini duyurduğu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajları geldi.

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