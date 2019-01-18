Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

Muğla'da Bitez Mahallesi'ndeki bir 'beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamüller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçtiğimiz yıl 6 Ocak günü ortadan kayboldu.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı.

12 Ocak günü ise eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen, tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Özbelen, tedavisinin ardından 15 Ocak günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Ali Özdemir'i, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evinde tabancayla vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından eski ortağının cesedini sakladığı yeri de gösterdi.

Ali Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Özbelen ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özbelen ile kayınpederi Arif S. tutuklandı.

ESKİ KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDI

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, tutuklu sanık Mustafa Özbelen'in 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl, eski kayınpederi tutuklu sanık Arif S. ve baldızı K.S.'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek', eski kayınvalidesi F.S.'nin de 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların arkadaşı J.D.'nin 'suçu ve suçluyu kayırma', İ.A.'nın da 'suça yardım için iştirak etmek' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Cinayetten sonra eşinden anlaşmalı boşanan T.S.(36) hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İlk duruşmada tutuklu eski kayınpeder Arif S., tahliye edilerek, serbest bırakıldı.