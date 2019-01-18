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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

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YAŞAM  | 18.01.2019 20:11 | Son Güncelleme

Bodrum'da eski ortağı olan iş insanı Ali Özdemir'i, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Özbelen'e, duruşma savcısı, 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, sanığın cinayeti, ölenin eşiyle ilişkisini öğrenmesi üzerine girdiği elem ve hiddetin etkisiyle işlediğini kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! İşte istenilen cezalar

Muğla'da Bitez Mahallesi'ndeki bir 'beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamüller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçtiğimiz yıl 6 Ocak günü ortadan kayboldu.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı.

12 Ocak günü ise eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Özbelen, tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Özbelen, tedavisinin ardından 15 Ocak günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Ali Özdemir'i, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evinde tabancayla vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından eski ortağının cesedini sakladığı yeri de gösterdi.

Ali Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Özbelen ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Özbelen ile kayınpederi Arif S. tutuklandı.

ESKİ KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDI

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, tutuklu sanık Mustafa Özbelen'in 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl, eski kayınpederi tutuklu sanık Arif S. ve baldızı K.S.'nin 'kasten öldürmeye yardım etmek', eski kayınvalidesi F.S.'nin de 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların arkadaşı J.D.'nin 'suçu ve suçluyu kayırma', İ.A.'nın da 'suça yardım için iştirak etmek' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Cinayetten sonra eşinden anlaşmalı boşanan T.S.(36) hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İlk duruşmada tutuklu eski kayınpeder Arif S., tahliye edilerek, serbest bırakıldı.

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Davanın 2'nci duruşması bugün yapıldı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Özbelen ile tutuksuz sanıklar Arif S., F.S., K.S. ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar J.D. ve İ.A. ise katılmadı. Bir tanığın dinlendiği duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

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Savcı, sanığın, yakın arkadaşı olan Ali Özdemir'i, eşiyle arasındaki duygusal birlikteliği öğrenmesinin yarattığı elem ve hiddetin etkisinde kalarak, tasarlayarak öldürdüğünün anlaşıldığını belirterek, 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Eski kayınpeder Arif S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, eski kayınvalide F.S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, J.D. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçundan ceza verilmesini talep eden savcı, tutuksuz sanıklar K.S. ile İ.A.'nın ise beraatini talep etti.

'İSTENİLEN CEZA AZ'

Mütalaanın ardından söz verilen Ali Özdemir'in ağabeyi Şaban Özdemir, "Mütalaada verilen cezalar azdır, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Duruşma, 8 Şubat'a ertelendi.

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Muğla bodrum yasak aşk Yasak aşk cinayeti Ali Özdemir Mustafa Özbelen

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