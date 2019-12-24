Muğla'da 30 üniversiteden 72 eser "Sanat ve Kadın" sergisinde buluştu

Muğla'da, 30 üniversitenin katılımıyla 72 eserin yer aldığı el sanatları sergisi açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programın açılışında, "Sanat ve Kadın" sergisinin, kadına verilen değeri göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kadınların Türk toplumunda çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gürleyük, "Sergimizin isminde de kadın ve sanatın geçmesi bizim için çok anlamlıydı. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz ve bu değeri de burada yansıtmak bizim görevimiz, borcumuz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise kadın kelimesinin çok derin anlamlar içeren bir sözcük olduğunu kaydetti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdai Baş, kadının, yüzyıllardır farklı sanatsal ifade biçimlerinin öncüsü, destekçisi, koleksiyoncusu ve ilham kaynağı olarak her daim sanat faaliyetlerinin içinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, 28 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek serginin açılışı yapıldı.

