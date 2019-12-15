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Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.12.2019 21:58 | Son Güncelleme

Muğla'da hırdavatçı dükkanının içinde büyüyen incir ağacı ilgi çekiyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hırdavatçı dükkanının içinde bulunan incir ağacı görenleri şaşırtıyor.

Yerkesik Mahallesi'nde, hırdavatçılık yapan Muhsin Aral'ın iki katlı iş yerinde, duvar dibinde 5 yıl önce büyümeye başlayan incir ağacı, zamanla dükkanın içine yayıldı.

Muhsin Aral, AA muhabirine, incir fidanının, dükkanın su giderinden çıktığını, inciri söküp atmaya kıyamadığı için bakmaya başladığını ifade ederek, "İncir kendi halinde büyüyor, dükkanda yeşillendi. 5 yıldır büyümeye devam ediyor, seneye de meyvesini yemeye başlarız." dedi.

Ağacın dükkana gelen müşteriler ve yoldan geçen insanların da ilgisini çektiğini anlatan Aral, batıl inanç sahibi insanların, ağacı kesmesini söylediğini belirterek, "Bazı insanlar 'inciri sök' diyor, yok ocağıma incir dikilirmiş. Ben bu sözleri ciddiye almıyorum. Ağaç kendi halinde büyüyor, hiçbir zararı yok." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hırdavatçı incir ağacı Muğla

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