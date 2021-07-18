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Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18.07.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkisinde içinde su olmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya bir ineğin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halata bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saatte kuyudan çıkardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

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