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Muğla'da, uluslararası öğrenciler kültürlerini tanıttı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 18:29 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük: - "Üniversitemizde 50'den fazla ülkeden bin 300 misafirimiz var. Hedefimiz, 2020'den sonra bu sayıyı 2 bin 500'e daha sonra da 3 bin 500'e çıkarmak"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, üniversitede 50'den fazla ülkeden bin 300 öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Hedefimiz, 2020'den sonra bu sayıyı 2 bin 500'e daha sonra da 3 bin 500'e çıkarmak." dedi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yabancı öğrencilerin katılımıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

MSKÜ'de öğrenim gören 30 ülkeden yaklaşık 300 öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında, ülkelerinin kültürlerini açtıkları stantlarla tanıttı.

Yabancı öğrenciler ülkelerine özgü yemekleri katılımcılara ikram etti ve kıyafetleri hakkında da bilgi verdi.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen programla devam etti.

Gürleyük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihin her döneminde mazlumlar için güvenli bir liman olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 100 yıllık tarihinin birçok göçe ev sahipliği yaptığını anlatan Gürleyük, "Üniversitemizde 50'den fazla ülkeden bin 300 misafirimiz var. Hedefimiz, 2020'den sonra bu sayıyı 2 bin 500'e daha sonra da 3 bin 500'e çıkarmak." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk ise 18 Aralık'ın göçmenlerin ekonomik, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunlarını vurgulamak amacıyla Uluslararası Göçmenler Günü olarak kutlandığını söyledi.

Kavuk, insanlık tarihi kadar eski olan göç olgusunun yeryüzünde insanın var olacağı döneme kadar devam edecek en gerçek kavram olduğunu kaydetti.

Konuşmaların sonunda Muğla Valiliği İl Göç İdaresi tarafından hazırlanan "Büyüksün Türkiyem" isimli video izletildi.

Etkilikte Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneğindeki öğrenciler dans gösterileri sundu.

Program, yabancı uyruklu öğrencilerin gösterileri ile sona erdi.

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Göçmenler Günü kültür MSKÜ Muğla Uluslararası öğrenciler

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