Muhakkak eş anlamlısı nedir? Muhakkak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Muhakkak kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "gerçekleştirmek, sağlamlaştırmak" anlamına gelen "tahkik" kökünden türemiştir. "Doğrulanmış, tahkik edilmiş" anlamına gelen "muḥaḳḳaḳ" kelimesinden alıntıdır. Doğruluğundan şüphe duyulmayan durumlar için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre muhakkak kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Muhakkak kelimesini iki anlamda da cümle içinde kullanabiliriz. Muhakkak kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç örnek cümle verirsek:
Dilimizde birçok kelime birden fazla yöntemle ifade edilebilmektedir. Özellikle kökeni Türkçe olmayan kelimelerin yerine sık sık başka kelimelerin kullanıldığını görürüz. Eş anlamlı sözcükler, yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Ancak bu kelimeler farklı ifade edilmesine rağmen benzer ya da aynı anlamı taşırlar ve birbirleri yerine kullanılabilirler.
Muhakkak kelimesi eski bir kelime olmasına rağmen bazı alanlarda kullanımı hâlâ yaygındır. Birçok edebî eserde ve özellikle resmî konuşmalarda sıklıkla duyduğumuz bu kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Muhakkakın eş anlamlısı gerek sözlü gerek yazılı olarak cümle içerisinde muhakkak yerine kullanılabilir. Muhakkak eş anlamlısı olan kelimeler:
Muhakkak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: