Muhakkak eş anlamlısı nedir? Muhakkak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Muhakkak kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "gerçekleştirmek, sağlamlaştırmak" anlamına gelen "tahkik" kökünden türemiştir. "Doğrulanmış, tahkik edilmiş" anlamına gelen "muḥaḳḳaḳ" kelimesinden alıntıdır. Doğruluğundan şüphe duyulmayan durumlar için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre muhakkak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(Sıfat) Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.

(Zarf) Kesinlikle.

Muhakkak kelimesini iki anlamda da cümle içinde kullanabiliriz. Muhakkak kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç örnek cümle verirsek:

Tek bir şey muhakkaktır, o da gençlerin geleceği şekillendirecek olmasıdır.

Beni muhakkak bilgilendirmelisin.

Muhakkak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelime birden fazla yöntemle ifade edilebilmektedir. Özellikle kökeni Türkçe olmayan kelimelerin yerine sık sık başka kelimelerin kullanıldığını görürüz. Eş anlamlı sözcükler, yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir. Ancak bu kelimeler farklı ifade edilmesine rağmen benzer ya da aynı anlamı taşırlar ve birbirleri yerine kullanılabilirler.

Muhakkak kelimesi eski bir kelime olmasına rağmen bazı alanlarda kullanımı hâlâ yaygındır. Birçok edebî eserde ve özellikle resmî konuşmalarda sıklıkla duyduğumuz bu kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Muhakkakın eş anlamlısı gerek sözlü gerek yazılı olarak cümle içerisinde muhakkak yerine kullanılabilir. Muhakkak eş anlamlısı olan kelimeler:

Kesinlikle

Sağlam

Gerçekli

Muhakkakın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Muhakkak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

Şirkette ne olup bittiğinden kesinlikle haberdardır.

Sen hedeflerine kesinlikle ulaşacaksın, inanıyorum.

Kafasını kurcalayan şeylerden kaçmak için kesinlikle kendini meşgul tutmaya çalışıyordu.

Sağlam dün gece gördüğüm kâbus son zamanlarda yaşadığım stresle ilişkili.

Şu an cesareti olsa, kaçıp onun kollarına koşardı şüphesiz.

Bunları Aslı'nın söylediği gerçekli mi?

Sağlam ona bir sopa çekecekti babası.



