Kuşku eş anlamlısı nedir? Kuşkunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime kökeni olarak Eski Türkçe kelimelerden bir olan kuşku kelimesi, emin olamama, kestirememe anlamlarını ifade eder. Eskiden daha çok tedirgin olma, korku ve tedirginlik anlamında kullanılırken günümüzde, gerçekte var olmayan fakat var zannedilen vehim anlamında kullanılır. Kuşku kelimesinin kökeni belli değildir. Sadece Türkiye Türkçesinde "vehim, vesvese" anlamında kullanılır. "Kuş uykusu" tamlamasından türediği düşünülmektedir.

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kuşkunun eş anlamlısı da kuşku yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını bozmayan ya da değiştirmeyen kelimelerdir. Anlamdaş olan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmazlar. İhtimaller arasında kalıp kararsız olma anlamını da ifade eden kuşku sözcüğünün birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Kuşku kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

Acaba

Endişe

Şüphe

Küşüm

Suizan

Şek

Kuşkunun eş anlamı olan bu kelimeler kuşku ile aynı anlamı taşıdıklarından dolayı cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman bir anlam bozukluğu meydana gelmez.

Kuşkunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe bir kelime olan kuşku kelimesinin eş anlamlıları kullanılarak yazılı ya da sözlü metinlere farklılık katılabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeleri bilmek kelime dağarcığının gelişmesini de sağlar. Kuşku kelimesinin eş anlamlıları kuşku kelimesi yerine veya kuşku kelimesi ile dönüşümlü olarak kullanılabilir. Anlamdaş olan kelimelerin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kuşku eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Kendinden şüphe edersen hiçbir işi başaramazsın.

Bazı şeylerin daha iyi anlaşılması için acabaları bir köşeye bırakmak gerek.

Yersiz endişeleri yüzünden herkesten uzaklaşmaya başlamıştı.



