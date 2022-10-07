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Kuşku eş anlamlısı nedir? Kuşkunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılan ve yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler bulunur. Bu kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Kuşku eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer alır. Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır.

Kuşku eş anlamlısı nedir? Kuşkunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime kökeni olarak Eski Türkçe kelimelerden bir olan kuşku kelimesi, emin olamama, kestirememe anlamlarını ifade eder. Eskiden daha çok tedirgin olma, korku ve tedirginlik anlamında kullanılırken günümüzde, gerçekte var olmayan fakat var zannedilen vehim anlamında kullanılır. Kuşku kelimesinin kökeni belli değildir. Sadece Türkiye Türkçesinde "vehim, vesvese" anlamında kullanılır. "Kuş uykusu" tamlamasından türediği düşünülmektedir.

Hakim eş anlamlısı nedir? Hakimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHakim eş anlamlısı nedir? Hakimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kuşkunun eş anlamlısı da kuşku yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını bozmayan ya da değiştirmeyen kelimelerdir. Anlamdaş olan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmazlar. İhtimaller arasında kalıp kararsız olma anlamını da ifade eden kuşku sözcüğünün birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Kuşku kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

  • Acaba
  • Endişe
  • Şüphe
  • Küşüm
  • Suizan
  • Şek

Kuşkunun eş anlamı olan bu kelimeler kuşku ile aynı anlamı taşıdıklarından dolayı cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman bir anlam bozukluğu meydana gelmez.

Güven eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGüven eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kuşkunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe bir kelime olan kuşku kelimesinin eş anlamlıları kullanılarak yazılı ya da sözlü metinlere farklılık katılabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeleri bilmek kelime dağarcığının gelişmesini de sağlar. Kuşku kelimesinin eş anlamlıları kuşku kelimesi yerine veya kuşku kelimesi ile dönüşümlü olarak kullanılabilir. Anlamdaş olan kelimelerin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kuşku eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kendinden şüphe edersen hiçbir işi başaramazsın.
  • Bazı şeylerin daha iyi anlaşılması için acabaları bir köşeye bırakmak gerek.
  • Yersiz endişeleri yüzünden herkesten uzaklaşmaya başlamıştı.
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