Mesken eş anlamlısı nedir? Meskenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkler uzun tarihleri boyunca pek çok farklı coğrafya ve toplumla temas hâlinde olmuştur. Hâliyle farklı toplumlarla kelime alışverişi de yaşanmıştır. Bu tarz kelime alışverişleri günümüzde bile devam etmektedir. Arap toplumu ile olan temaslarımız sonucunda birçok kelime dilimize girmiştir. Bunlardan biriside mesken olarak sözlüğümüze eklenmiştir.

Mesken kelimesi köken olarak Arapçadır. "Skn" kökünden gelen ve "oturma yeri, konut" anlamına gelen "maskan" kelimesinden alıntıdır. Mesken kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "konut" olarak belirtilmiştir.

Mesken kelimesinin eş anlamı nedir?

Türkçe eş anlamlı kelimeler bakımından zengin bir yelpazeye sahiptir. Eş anlamlı kelimeler hem yeni kelimelerin türemesiyle hem de kelimelerde yaşanan anlam değişiklikleri sonucunda oluşmuştur. Bu bağlamda eş anlamlılık, farklı yazılan ancak benzer ya da aynı anlama gelen kelimeler arasında görülür.

Mesken eş anlamlısı kelimeler de meskenle aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Bu nedenle cümle içerisinde mesken yerine eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Mesken kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekildedir:

Aşiyan

Konut

Meskenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesken ve meskenin eş anlamlısı kelimelerin kullanımı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Evini kaybettikten sonra bu sokakları kendine aşiyan bellemişti.

Mesken sahibinden izin almadan içeriye adım atamayız.

Belki de en iyisi bu aşiyanı terk etmen olacaktır.

Buralardaki fiyatlar konut tutmak için hiç elverişli değil.

Yıllardır boğazından kısarak yaptığı tüm birikimi bu konutu satın almak için harcamıştı.

Dürüst birisine kefil olmadığı için meskenini bile yitirdi.

Coğrafi şartlar konut tiplerinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır.

Mesken sahipleri bu günlerde çok yüksek kiralar talep ediyor.

Mehmet'in şimdiki aşiyanı sonsuzluktu.

Dallar hüzün içinde aşiyanın camlarına çarpıyordu.



