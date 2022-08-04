Muhammaranın tarifi araştırılmaya başlandı. Muhammara yaparken mutfak robotu yerine bıçakla doğrama da yapabilirsiniz. Ayrıca acı miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Peki muhammara nasıl yapılır? Muharrama malzemeleri neler? İşte detaylar...

MUHAMMARA MALZEMELERİ

Maydanoz

Karabiber

3~4 yemek kaşığı nar ekşisi

1.5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2-3 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

1.5 tatlı kaşığı kimyon

1/2 su bardağı ceviz içi

2 dilim bayat ekmek ya da tost ekmeği

3/4 çay bardağı zeytinyağı

5 közlenmiş kırmızı biber

3 diş sarımsak

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

Biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini ayıklayın. Ardından mutfak robotundan geçirin. İçine sarımsakları alın ve biberleri püre haline getirin. Ardından bir kaseye alıp içine salça ilave edin.

Ceviz ve ekmek içini robottan geçirin. Kalan malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Servis tabağına aldığınız muhammaraya kıyılmış maydanoz serpiştirin. Üzerinde zeytinyağı gezdirin ve ekmek dilimleri ile servis yapın. Afiyet olsun...



