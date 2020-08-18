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Muhammara Tarifi: Lezzetli Sofralara İnce Bir Dokunuş

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemek masanızda leziz bir mezeye yer açın. Ana yemeklerinizin yanında göz dolduracak nefis mi nefis muhammara tarifini sizler için hazırladık.

Muhammara Tarifi: Lezzetli Sofralara İnce Bir Dokunuş

İçindekiler

  • Muhammara İçin Gereken Malzemeler
  • Muhammara Meze Nasıl Yapılır?
  • Farklı Muhammara Tarifleri Nelerdir?
  • Muhammara Mezenin Püf Noktaları
  • Muhammara Besin Değeri
  • Muhammara Sunumu Nasıl Olmalı?

Baharatların enfes lezzetini bilmeyen yoktur. Bir de aynı tabağa girdiklerinde kokusuyla, görselliğiyle ve lezzetiyle muazzam bir şölen oluştururlar. Orjinal muhammara tarifi de bu şölende yerini alıyor. Yapımı çok kolay olan muhammara yapılışını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Muhammara İçin Gereken Malzemeler

  • 2 Su bardağı dövülmemiş ceviz
  • 2 Su bardağı sarı leblebi
  • 3,5 Yemek kaşığı acı biber salçası
  • 2.5 yemek kaşığı domates salçası
  • ¼ su bardağı tahin
  • ½ su bardağı zeytinyağı
  • 5-6 diş ezilmiş sarımsak
  • 1,5 çay kaşığı kimyon
  • 1,5 çay kaşığı karabiber
  • 1 tutam tuz

Muhammara Meze Nasıl Yapılır?

İlk önce dövülmemiş cevizleri ve sarı leblebileri mutfak robotunda çekmek gerekiyor. Bir borcamın içerisine ceviz ve leblebi karışımını dökülüyor. Çekilen karışımın içerisine biber ve domates salçası ekleniyor. Hemen ardından tahin de içerisine ilave ediliyor.

Zeytinyağı, sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu da bu karışıma eklerseniz muhammara yapmakta sona yaklaştınız demektir.

Ardından tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla ya da elle güzelce yoğurmak gerekiyor. Hafif yoğun kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra muhammara meze tarifimiz sona eriyor.

Enfes muhammaranızı kapalı bir kaba koyabilirsiniz. Ayrıca buzdolabında da uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Kahvaltıda, misafir sofranızda, öğlen atıştırmanızda kısacası günün her anında lezzetli muhammaranızı afiyetle yiyebilirsiniz.

Farklı Muhammara Tarifleri Nelerdir?

Özellikle Anadolu’da çokça sevilen muhammara farklı tariflerle de yapılmaktadır. Orjinal muhammara tarifleri yapmak mümkün. İsterseniz kendi damak zevkinize göre de nefis muhammara mezesi yapabilirsiniz. Örneğin daha ekşi bir muhammara isterseniz malzemelerinize ek olarak limon suyu ya da biraz nar ekşisi ilave edebilirsiniz. Bu çok kolay ve leziz muhammara da Anadolu’da farklı tariflerle hazırlanmaktadır.

Hatay Usulü Muhammara Nasıl Hazırlanır?

Sofraların vazgeçilmezi muhammara tarifi Hatay usulü olarak da karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki malzemelerimize ek olarak;

  • 3 su bardağı bayat ekmek
  • 6 adet közlenmiş biber
    ilave ederek Hatay usulü muhammara hazırlayabilirsiniz.

Antep Usulü Muhammara Nasıl Hazırlanır?

Muhammara yapımı çok kolay bir tariftir. Siz de evlerinizde damak zevkinize göre muhammara tariflerini uygulayabilirsiniz. Leziz muhammara tarifi Antep usulü ile yapıldığında lezzetine lezzet katıyor. Gaziantep’in yöresel mutfağını bilmeyen yoktur. Dünya miras listesine giren Antep mutfağının ayrılmaz bir parçası da elbette Antep usulü muhammaradır. Ana malzemeler aynı kalmak koşuluyla tarife;

  • 10 adet dolmalık kırmızı biber
  • 1 çay bardağı nar pekmezi
  • Yenibahar

ekleyerek Antep usulü muhammara yapabilirsiniz.

Muhammara Mezenin Püf Noktaları

Baharatların eşsiz uyumu olan muhammara meze tarifi birkaç yerinde dokunuşla daha lezzetli hale gelebilir. Kendi mutfağınızda usta bir şefe dönüşmek için sizlerle paylaşacağımız püf noktaları uygulamanız yeterli. Bütün malzemeleri bir kalıba döktükten sonra üzerine biraz daha ceviz ekleyerek muhammaranıza hafif bir kıtırlık katabilirsiniz. Ağızda dağılan muhammaranın içinde birkaç ceviz parçası lezzeti doruklara çıkaracaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey 2 su bardağı cevizi bıçakla ince ince doğrayarak karışıma dökmek. Geriye sadece tüm ceviz parçaları karışıma dağılana kadar yoğurmak kalıyor.

Bir diğer püf nokta ise hatay usulü muhammara da karşımıza çıkıyor. Biberleri mangal ateşinde yahut taş fırında közleyerek muhammaranın içindeki enfes biber aromasını daha yoğun hissedebilirsiniz.

Muhammara Besin Değeri

Muhammara mezenin 100 gramında 557 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 179 gramlık miktarında 998 kalori bulunmaktadır.

Muhammara Sunumu Nasıl Olmalı?

Muhammara içerisindeki baharatlar sayesinde kırmızı bir renge bürünür. Bu sayede doğru bir sunumla sofralarınıza sadece lezzet değil görsel bir estetikte katmış olursunuz. Küçük tabaklara ufak porsiyonlar halinde koyarak masanızın farklı yerlerine koyabilirsiniz. Böylelikle kırmızı renk masanızın her yerine dağılacaktır. Bunun yanı sıra geniş bir tabağa muhammarayı ezerek yayabilir, böylelikle geniş sunumla masanıza ekleyebilirsiniz. Masanıza harika bir görsellik katacaktır. Son sunum şekli olarak muhammarayı dondurma kaşığı ile yuvarlayarak tabaklara dondurma topu şeklinde sunabilirsiniz.

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