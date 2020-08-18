Muhammara Tarifi: Lezzetli Sofralara İnce Bir Dokunuş

Baharatların enfes lezzetini bilmeyen yoktur. Bir de aynı tabağa girdiklerinde kokusuyla, görselliğiyle ve lezzetiyle muazzam bir şölen oluştururlar. Orjinal muhammara tarifi de bu şölende yerini alıyor. Yapımı çok kolay olan muhammara yapılışını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Muhammara İçin Gereken Malzemeler

2 Su bardağı dövülmemiş ceviz

2 Su bardağı sarı leblebi

3,5 Yemek kaşığı acı biber salçası

2.5 yemek kaşığı domates salçası

¼ su bardağı tahin

½ su bardağı zeytinyağı

5-6 diş ezilmiş sarımsak

1,5 çay kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı karabiber

1 tutam tuz

Muhammara Meze Nasıl Yapılır?

İlk önce dövülmemiş cevizleri ve sarı leblebileri mutfak robotunda çekmek gerekiyor. Bir borcamın içerisine ceviz ve leblebi karışımını dökülüyor. Çekilen karışımın içerisine biber ve domates salçası ekleniyor. Hemen ardından tahin de içerisine ilave ediliyor.

Zeytinyağı, sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu da bu karışıma eklerseniz muhammara yapmakta sona yaklaştınız demektir.

Ardından tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla ya da elle güzelce yoğurmak gerekiyor. Hafif yoğun kıvama gelene kadar yoğurduktan sonra muhammara meze tarifimiz sona eriyor.

Enfes muhammaranızı kapalı bir kaba koyabilirsiniz. Ayrıca buzdolabında da uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Kahvaltıda, misafir sofranızda, öğlen atıştırmanızda kısacası günün her anında lezzetli muhammaranızı afiyetle yiyebilirsiniz.