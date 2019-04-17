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Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

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HABER  | 17.04.2019 23:52 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almasının ardından gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce’nin kendisine attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine,mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek 'Adam kazandı' ifadelerini içeren mesajını, sosyal medya hesabından paylaştı. Küçükkaya, İnce’nin konuya ilişkin “Biz kazanana kazandı deriz” dediğini de aktardı.

24 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunun karşısına çıkmadığı için eleştirilen Muharrem İnce, seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Adam kazandı' şeklinde bir mesaj atmıştı.

ismail kucukkaya


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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya Muharrem İnce ekrem imamoğlu mazbata adam kazandı

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