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Muharrem İnce'nin adaylığı Bayhan'ı yeniden popüler yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için adaylığını açıklamasından sonra Bayhan yeniden gündeme geldi...

Muharrem İnce'nin adaylığı Bayhan'ı yeniden popüler yaptı

Kısa bir süre önce kendisine ağır göndermelerde bulunan Deniz Seki ile sarılarak objektifler karşısında bir barışa imza atan Bayhan’ın adı şimdilerde de sosyal medyada konuşuluyor. Şarkıcının 10 yıl önce yazdığı şarkı, Muharrem İnce’nin Başkanlık yarışına aday olduğunu açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi.

‘İNCE’DEN BAYHAN

Şarkıcının nakaratında geçen ‘ince’ kelimeleri üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekerken şarkının sözleriyse şöyle:

“Çek o zehirli dilini‚ yargısız infaz ceddini… O nazik kalbini kırarım inceden.
Aynaya bak gör kendini‚ renkli kokuşmuş maskeni…
Sırtındaki kefenini gör tövbe et inceden,
Güneş doğar gelir zaman hodri meydandan…
Anlamazsan bu caz yeter sana inceden”

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bayhan Muharrem İnce

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