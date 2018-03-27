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Muhterem Nur: Müslüm Gürses koyu bir Sibel Can hayranıydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Ali Kırca'nın moderatörlüğünü üstlendiği 'Hayat Meydanı' etkinliğine katıldı ve şaşırtıcı açıklamalarda bulundu

Muhterem Nur: Müslüm Gürses koyu bir Sibel Can hayranıydı

Beş yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses, geçtiğimiz pazar günü Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Hayat Meydanı etkinliğinde anıldı. Ezel Akay, Muhteşem Candan, Ahmet Selçuk İlkan ve Nurettin Soydan etkinliğe katılan isimlerdendi.

Eşi Muhterem Nur ise acil bir operasyon için hastaneye kaldırıldığından etkinlikte yer alamadı.

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in hayranlarını kırmamak için telefon bağlantısı ile hasta yatağından etkinliğe katıldı, Ali Kırca'nın sorularını yanıtladı.

''BUNU SİBEL CAN BİLE BİLMEZ''

Müslüm Gürses'in hasretini hiçbir şeyin dindiremediğini söyleyen Muhterem Nur, şöyle dedi:

''Sinema aşığı değildi ama sinemadaki bana aşıktı. Evlilik teklifini ben yaptım, öylece durdu ve 'Neden olmasın' dedi. Yıldırım nikahı ile hemen evlendik.''

Muhterem Nur, ''Müslüm Baba'yı sevmeyen yok. Peki o hangi sanatçıları çok severdi?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Müslüm Gürses koyu bir Sibel Can hayranıydı. Onun sesini çok beğenirdi. Hep Sibel Can dinlerdi. Sibel bile bunu bilmez.''

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Sibel Can msülüm gürses

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