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Muhteşem bir sokak lezzeti olan kokoreci evde denemek isteyenler için: Evde tavuk kokoreç tarifi

05.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kokoreç, Türk mutfağının enfes sokak lezzetleri içinde hiç şüphesiz en çok tercih edilenlerinden biri. Sadece sokakta değil evde de kolaylıkla yapıp afiyetle kokoreç yemek mümkün. Lezzetli ve bir o kadar pratik olan bu tarif için tek ihtiyacınız, evinizde bulunan basit malzemeler. Ev yapımı tavuk kokoreç ile bu popüler sokak lezzetini sofranıza taşıyabilirsiniz.

Muhteşem bir sokak lezzeti olan kokoreci evde denemek isteyenler için: Evde tavuk kokoreç tarifi

Sakatat tüketmeyenler için harika bir kokoreç tarifimiz var: Tavuk kokoreç. Siz de bu muhteşem sokak lezzetine mutfağınızda yer vermek istiyorsanız gelin tarifimize birlikte göz atalım.

EVDE TAVUK KOKOREÇ TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

  • 4 adet tavuk kalça

  • 2 adet domates

  • 5 adet sivri biber

  • 1 tutam kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 1 tutam kekik

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

LAVAŞ İÇİN

  • 3 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 buçuk su bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı hazır maya

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tavukları kemik ve derilerinden ayırıp küp küp doğrayın.

  • Bu sırada tavanızı ocağa koyup ısınmasını bekleyin ve ısınan tavaya ayçiçeği yağı koyun.

  • Doğradığınız tavukları da tavaya ekleyip pişirmeye başlayın.

  • Tavuklar renk değiştirmeye başladığında biberleri de ince ince doğrayıp tavuklarla birlikte soteleyin.

  • Sarımsakları ufak ufak doğrayıp biberlerle birlikte tavaya ekleyin.

  • Biberler yumuşadıktan sonra domateslerin kabuğunu soyup küp küp doğrayın ve suyunu salana kadar pişirin.

  • Domatesler yumuşayıp suyunu salınca baharatlarınızı da ekleyip biraz daha karıştırın ve ocaktan alın.

  • İç harcı hazırladıktan sonra lavaşlarınızı hazırlamaya başlayın. Bunun için önce, geniş bir karıştırma kabına maya, ılık su ve şekeri koyup karıştırın ve 5 dakika kadar bekleyin.

  • Maya aktif hale gelince un, yağ ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurun.

  • Yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Hamur mayalandıktan sonra 8 eşit bezeye bölün ve un serptiğiniz tezgahta bir merdane yardımıyla açmaya başlayın.

  • Lavaşları tavaya sığacak şekilde açtıktan sonra sıcak tavaya alıp önlü arkalı pişirin. Lavaşları çok kurutmamaya özen gösterin.

  • Lavaşlarınızın içine bir kaşık yardımıyla tavuk kokoreçten koyun ve dürüm şeklinde sarın.

  • Tavuk kokoreçlerinizi sunum tabağına alıp sıcak servis edin.


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