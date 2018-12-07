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Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları! MKC vuruldu! Muhteşem İkili 6. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 01:44 | Son Güncelleme

Muhteşem İkili dizisi 6. son bölümüyle ekrana geldi. Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol'un dizisi Muhteşem İkili'nin son bölümünde soygun operasyonunda işler terse gidiyor ve MKC vuruldu. Fişek Ekrem'in bir soygun düzenlediğini öğrenen Özel Birim hemen harekete geçti. Adamlarından birini sorgulayan Barca ve MKC, yeri ve zamanı öğrendikten sonra operasyon planını yaptı.Ancak çıkan çatışmada MKC vuruldu. Peki Muhteşem İkili 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar.

Muhteşem İkili'de MKC ve Barca'nın zor anları! MKC vuruldu! Muhteşem İkili 6. son bölüm izle

Muhteşem İkili'nin 6 Aralık Perşembe günü yayınlanan 6. yeni bölümünde Barca ve MKC'nin Özel Birimi, Fişek Ekrem'e büyük darbe vurdu.

Hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri atan hakim ve savcıyı öldüren Fişek Ekrem, kızını evlendirmek için hazırlıklara başlar. Barca ve MKC bu haberi duyar. Ekrem'i düğünde yakalamak için plan yaparlar. Özel Birim'deki polisler düğüne çalgı ekibi olarak sızmayı başarır. Barca ve MKC, düğün salonunun arka tarafında konuşlanırlar. Fişek Ekrem'e polisin operasyon düzenleyeceği haberi gelir. Düğün salonun arka kapısından kaçmaya çalışırken Barca ve MKC uzun namlulu silahlarla ona engel olmaya çalışırlar; fakat, kalabalık olan Ekrem kaçmayı başarır. Fişek Ekrem bu operasyon sonrasında mahalledeki egemenliğini kaybeder.

Muhteşem İkili 7. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri atan hakim ve savcıyı öldüren Fişek Ekrem, kızını evlendirmek için hazırlıklara başlar. Barca ve MKC bu haberi duyar. Ekrem'i düğünde yakalamak için plan yaparlar. Özel Birim'deki polisler düğüne çalgı ekibi olarak sızmayı başarır. Barca ve MKC, düğün salonunun arka tarafında konuşlanırlar. Fişek Ekrem'e polisin operasyon düzenleyeceği haberi gelir. Düğün salonun arka kapısından kaçmaya çalışırken Barca ve MKC uzun namlulu silahlarla ona engel olmaya çalışırlar; fakat, kalabalık olan Ekrem kaçmayı başarır. Fişek Ekrem bu operasyon sonrasında mahalledeki egemenliğini kaybeder.

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