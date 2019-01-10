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Muhteşem İkili'den flaş hamle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2019 16:02 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sevilen dizisi Muhteşem İkili’nin, yayın gününde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Muhteşem İkili'den flaş hamle!

İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı Muhteşem İkili dizisi, son olarak 9. bölümüyle ekranlara gelmiş ve yeni yıl sebebiyle 3 haftalık sezon arasına girmişti. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu polisiye türdeki dizide geçen günlerde yönetmen değişikliği yaşanmıştı.

Muhteşem İkili dizisinde şimdi ise flaş bir hamle yapıldı. İddialara göre dizinin reytingleri yükselmediği için yayın günü değiştirildi. Perşembe akşamları ekranlara gelen Muhteşem İkili, bundan sonra Salı akşamları ekranlara gelecek.

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