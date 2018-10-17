Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

ÖYKÜ KARAYEL VE ÖZGE GÜREL DE MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNDE İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Muhteşem İkili kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI KİMLER? İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Muhteşem İkili ne zaman başlıyor? Polisiye türündeki Muhteşem İkili aksiyon dolu 1. bölüm fragmanlarıyla dikkatleri çekti. Biri Avrupa diğer Anadolu yakasının en iyi iki polisi olan Mert Barca ile Mustafa Kerim Can'ın yolları yeni görevde kesişiyor. Amirlerinin birlikte çalışmasına karar verdiği iki polis, zıt karakteriyle sürekli çatışma halinde olacak. Başrollerinde oynayan İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in birbirine zıt karakterlerli iki polisi canlandıracağı dizide iki ünlü kadın oyuncu da başrolde olacak. Muhteşem İkili dizisinde Özge Gürel ve Öykü Karayel de başrollerde oynuyor. İşte Muhteşem İkili'den yeni fragman...

MUHTEŞEM İKİLİ GENEL KONUSU NEDİR?

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.



