MAGAZİN

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni polisiye dizisi Muhteşem İkili aksiyon sahneleriyle ekrana damga vuracak. İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in birbirine zıt karakterli iki başarı polisi canlandıracağı Muhteşem İkili dizisinde güzel oyuncular Özge Gürel ve Öykü Karayel de başrollerde olacak. Peki seyirci tarafından ilk bölümü merakla beklenen Muhteşem İkili ne zaman yayınlanacak? İşte Muhteşem İkili 1. bölüm yeni fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu...

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Muhteşem İkili ne zaman başlıyor? Polisiye türündeki Muhteşem İkili aksiyon dolu 1. bölüm fragmanlarıyla dikkatleri çekti. Biri Avrupa diğer Anadolu yakasının en iyi iki polisi olan Mert Barca ile Mustafa Kerim Can'ın yolları yeni görevde kesişiyor. Amirlerinin birlikte çalışmasına karar verdiği iki polis, zıt karakteriyle sürekli çatışma halinde olacak. Başrollerinde oynayan İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in birbirine zıt karakterlerli iki polisi canlandıracağı dizide iki ünlü kadın oyuncu da başrolde olacak. Muhteşem İkili dizisinde Özge Gürel ve Öykü Karayel de başrollerde oynuyor. İşte Muhteşem İkili'den yeni fragman...

MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor.

muhtesemm

ÖYKÜ KARAYEL VE ÖZGE GÜREL DE MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNDE
İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Muhteşem İkili kadrosunda başarılı isimler Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu da yer alıyor.

öyku

özge

MUHTEŞEM İKİLİ GENEL KONUSU NEDİR?
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandıBizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? Bir Deli Rüzgar final bölümü ne zaman?Bir Deli Rüzgar dizisi neden bitti? Bir Deli Rüzgar final bölümü ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muhteşem ikili muhteşem ikili yayın tarihi 1muhteşem ikili 1. bölüm muhteşem ikili fragman muhteşem ikili konusu muhteşem ikili oyuncular ibrahim çelikkol kerem bürsin Öykü Karayel özge gürel

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.