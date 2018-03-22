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Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusu Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin Behram Paşa’sı Adnan Koç, 3 kardeşi ve torbacıyı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında diğer oyuncu S.O’ya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncusu Adnan Koç uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç, 3 kardeşi ve torbacıyı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında diğer oyuncu S.O’ya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Torbacı” olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan Bozburun’un ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç’a. Ataşehir’de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı. Takibe alınan Koç’un beş kullanımlık kokain ile İçerenköy’de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, kardeşleri S.K, M.H.K, A.K ve M.P gözaltına alındı. Polise direnen Koç’a uyuşturucu madde temin etmek, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Torbacı Sinan Bozburun operasyon kapsamında yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Koç, 3 kardeşi ve diğer şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Sinan Bozburun’dan uyuşturucu madde aldığı saptanan ünlü oyuncu S.O’ya da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. S.O’ya ayrıca tedavi amaçlı denetimli serbestlik uygulandı. Kafede yapılan aramada da bir miktar metamfetamin ve ekstazy haplar ele geçti. Kafe sahibine de işlem yapıldı.

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Behram paşa adnan koç uyuşturucu

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