Müjdat Gezen'den 30 yıl sonra ilk!

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Kedi Yayınevi’nden ‘Haddini Bil’ isimli yeni kitabı çıkan Müjdat Gezen, okurlarının kitaplarını imzalayıp sevenleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Sağlık problemleri nedeniyle çok uzun süredir imza günü yapamadığını ifade eden Müjdat Gezen, “Hem bel hem boyun fıtığım var. Başımı eğince başım dönüyor. Ama sağ olsun dostlar gelmişler” dedi.

YENİ KİTAP YAZA ÇIKIYOR

Yeni kitabı Haddini Bil’in bugün 4’üncü baskıya girdiğini dile getiren Gezen, “Mutlu oldum, iyi gidiyor. Yayınevine mizah üzerine bir kitap daha verdim, o da yazın çıkacak. İyi bir gülmece kitabı olduğu söyleniyor. Kıyıda köşede dinlenirken okunacak rahatlatıcı bir kitap” diye konuştu.

Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon da imzaya gelerek Müjdat Gezen’i yalnız bırakmadı. Hepkon, Müjdat Gezen gibi bir ustanın kitaplarının Kırmızı Kedi Yayınevi'den yayımlanmasının kendileri için gurur verici, olduğunu söyledi.

“EMRE HEVES ETMİŞ AMA KADIKÖY’DEN DÜŞÜK OY ALIR”

İmza gününde verdiği röportajda oyuncu meslektaşı Emre Kınay’ın İyi Parti’den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmasını da değerlendiren Gezen, konuşmasını şöyle sürdürdü: