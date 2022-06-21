Müjdat Gezen'den korkutan haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Türk tiyatrosunun usta ismi Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan 78 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

MÜJDAT GEZEN KİMDİR?

Müjdat Gezen, 29 Ekim 1943'te Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Gezen, 1953'teHırka-i Şerif İlköğretim Okulu'nda rol aldığı ilk piyesle sahne hayatına adım attı. Gezen, aynı yıl " Doğan Kardeş" adlı çocuk dergisinde şiirlerini yayınlama imkanı buldu. İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde çalışan ünlü oyuncu pek çok amatör tiyatro topluluğunda rol aldı. 1960'ta İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları' nda profesyonel sahne hayatı başlayan Müjdat Gezen, aynı sene İstanbul Vefa Lisesi'nden mezun oldu. 1961'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarları Tiyatro Bölümü'ne giren Gezen, 1963'de ilk sinema filmi "Yedİ Kocalı Hürmüz"ün çekimlerine başladı.

İSMAİL DÜMBÜLLÜ ÖDÜLLERİNİN TEMELİNİ ATTI

1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmalarına başlayan Gezen, Münir Özkul ve Muammer Karaca Tiyatroları'nda seyircisiyle buluştu. Çeşitli sanat dergilerinde şiirleri yayınlanan Müjdat Gezen, 1964'te 2 yıl sürecek olan askerlik hayatına başladı. Aynı zamanda oyun denemeleri yazmaya başlayan Gezen, askerden döner dönmez Ulvi Uraz Tiyatrosu'na girdi. 1967'de Halk Oyuncuları'nı kuran Gezen, 1968 yılında kendi özel tiyatrosunu açtı. Aynı yıl İstanbul Tiyatrosu'nda da çalışan usta oyuncunun çeşitli gazete ve dergide yazıları yayınlandı. 1975'te ilk kitabını okuyucuyla buluşturan Gezen, 28 esere imza atmıştır. 1980'de tiyatro oyuncusu İsmail Dümbüllü adına verilecek ödül törenini hayata geçirdi. 1982'de Güldürü Üretim Merkezi'ni kuran oyuncu, mizah alanında bir öncü olarak ünlü kendi eseri olan Türk filmi "Gırgıriye"nin kadrosunda yer aldı.

UNICEF TÜRKİYE İYİ NİYET ELÇİSİ

1991'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni faaliyete geçiren Müjdat Gezen, 1992 yılında "MSM Ormanı" projesine imza attı. Yüzlerce filmde, tiyatroda, binden fazla radyo ve TV skeçlerinde rol alan usta oyuncu, büyük bir kısmını kendisinin yazdığı projelerde rol aldı. Bir şiir albümü bulunan oyuncu aynı zamanda başarılı bir yazardır. Müjdat Gezen 2007 yılından itibaren UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak görev oldu.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM MSM'DE EĞİTİM ALDI

Gökçe Bahadır, Ezgi Mola, Merve Boluğur, Enis Arıkan,Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Seçkin Özdemir, Şebnem Bozoklu, Başak Daşman, Dolunay Soysert, Gonca Vuslateri gibi ünlü oyuncular MSM'de eğitim aldı.

ÖZEL HAYATI

1968'de sanatçı Gün Irk ile hayatını birleştiren Gezen, 1980 yılında boşandı. Sanatçının bu evlilikten bir kızı var. 1988 yılında Leyla Turgut ile evlendi.

MÜJDAT GEZEN'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

1881, Mustafam Kemalim, Aptal, Sınıf Bunad, Hamlet Yedi Kocalı Hürmüz, Hababam Sınıfı, Artiz Mektebi, Vatan veya Memleket, Palyaço gibi tiyatro oyunlarında rol aldı.

MÜJDAT GEZEN FİLM VE DİZİLERİ

Yedi Kocalı Hürmüz , Denizciler Geliyor, Zilli Nazife , Kader , Eşkiya Halil , Berduş, Erkek Fatma, Cafer Bey, Kara Gözlüm, Vur Patlasın Çal Oynasın, Ateş Parçası, Hasret, Mıstık, Sürgünden Geliyorum, Yalnız Değiliz Gülüm, Yavru ile Katip Yavru, Aşk Sepeti, Rüyalar Gerçek Olsa, Aman Ne Gırgır, Palavracılar, Uyanık Kardeşler, Adamını Bul, Aptal Şampiyon, Hababam Taburu, Kara Yemin...

