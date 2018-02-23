Müjde Ar: Ben de milli oluyorum

Arkadaşı ve meslektaşı Suzan Avcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Müjde Ar sorulara cevap verdi

Oyuncu, “Suzan iyi olacak, çok eski arkadaşım. Allah yardımcı olsun” dedi. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı ‘Şahsiyet’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, başrolü paylaşacağı Haluk Bilginer ve Cansu Dere’yle tanışıp, tanışmadığı sorusuna,

“Henüz tanışmadık. 4 Mart’ta çekimler başlıyor. Beni sıra dışı bir rolde izleyeceksiniz. İlk defa bir internet dizisinde rol alacağım, milli oluyorum” diyerek esprili bir yanıt verdi.

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