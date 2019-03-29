MAGAZİN

Müjde Ar'ı orada görenler gözlerine inanamadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Müjde Ar, İstanbul Kart ile otobüse binerken görüntülendi. Ar, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum." dedi.

Müjde Ar'ı orada görenler gözlerine inanamadı!

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Müjde Ar, İstanbul Kart ile otobüse binerken görüntülendi. Ar, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum." dedi.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Müjde Ar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Elinde İstanbul Kart'ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, "Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum" dedi. Ar, uzun zamandır dizilerde rol almamasıyla ilgili, "Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar akbil

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