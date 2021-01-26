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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma alındı

26.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma alındı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Müjde Ar zor günler geçiriyor! Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma alındı. Kanser tedavisi gören Mehtap Ar'ın durumu stabil...

Kanser hastalığıyla mücadele eden Mehtap Ar'ın tedavisi kardeşi Müjde Ar'ın Bodrum'daki evinde devam ediyor. "Üçü Her Yerde" programı Mehtap Ar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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Özgür Aras "Mehtap Ar, uzun süredir o kötü hastalıkla mücadele veriyor. 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amacıyla gittiği hastanede yoğun bakıma aldılar. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktı ama durumu hala stabil. Sağolsun Sezen Aksu, ablası Müjde Ar, oğlu Söz, tüm ailesi hep yanındaydı" dedi.

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