Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma alındı

Kanser hastalığıyla mücadele eden Mehtap Ar'ın tedavisi kardeşi Müjde Ar'ın Bodrum'daki evinde devam ediyor. "Üçü Her Yerde" programı Mehtap Ar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Özgür Aras "Mehtap Ar, uzun süredir o kötü hastalıkla mücadele veriyor. 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amacıyla gittiği hastanede yoğun bakıma aldılar. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktı ama durumu hala stabil. Sağolsun Sezen Aksu, ablası Müjde Ar, oğlu Söz, tüm ailesi hep yanındaydı" dedi.

