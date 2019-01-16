Müjde Ar makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Müjde Ar'ın yorgun hali gözlerden kaçmazken, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"YAŞLANMAK GÜZELLİĞİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

"Aç karnımızı doyurmaya geldik" diyerek espri yapan 64 yaşındaki oyuncu, bir restoranda arkadaşı ile yemek yedikten sonra uzun süre alışveriş yaparak stres attı. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine Müjde Ar'ın hayranları da bu fotoğrafa sessiz kalmadı. Müjde Ar'ın bir hayranı fotoğrafa, "Yaşlanmak güzelliğin en büyük düşmanı." yorumunu yaptı. Başka bir hayranı ise, "İşte güzellik böyle gelip geçici arkadaşlar ibret alın." yorumunu yaptı.



