Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddia edilince çılgına döndü! Müjde Uzman'ın o yorumlara verdiği yanıtlar olay oldu! Kavga etti, kimse anlam veremedi...

Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev rolüyle geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Müjde Uzman, yeni sezonda tükenmişlik sendromu yaşadığı iddiasıyla diziden ayrılmıştı. Daha sonra ise Aşk, Evlilik, Boşanma isimli diziyle yeniden ekranlara dönmüştü.

Melisa Şenolsun ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi iddialı başlasa da istenen reyting sonucunu alamamıştı. Geçtiğimiz günlerde dizinin final yapacağı öğrenilmişti. Bu kararın ardından da Müjde Uzman'ın yeniden Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

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Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'ne döneceğini söyleyen bazı sosyal medya hesaplarına ağzına geleni söyledi. Fazlasıyla öfkelenen ünlü oyuncu önüne gelene kızdı. "Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu?" dedi.

Kullanıcının verdiği "Ay tamam 2 hafta sonra cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nde görünce seni, bu çemkirmeleri hatırlatırım Müjde Hanım." yanıtını verince oyuncu iyice deliye döndü. "Sen kimsin ya? Kimsin?? Ruh hastası. İşsiz güçsüz hayat israfları. Yazık! Dümdüz duruyorum alakasız bin tane işim gücüm var nelerle uğraşıyorum ben burda, kim olduğu belli olmayan bir tip hala oradan yalan dolan.. başka konunuz yok mu sizin, bu kadar mı hayatsızsınız? Bir cümle daha yaz, buradan uğraşacağıma mahkemeyle uğraşırım." dedi. Uzman'ın bu tepkilerine kimse anlam veremedi.