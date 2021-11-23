Müjdeyi ünlü şarkıcı verdi! İbrahim Erkal’ın hayatı film oluyor

Geçtiğimiz günlerde sahne alan Ersan Er, unutulmaz şarkıcı İbrahim Erkal’ın hayatının filme alınacağı müjdesini verdi. Film için hazırlıklara başlandığını duyuran Ersan Er, konserinde İbrahim Erkal’ın şarkılarını seslendirdi.

"İLK VE SON PROJEM OLACAK"

Konser sonrası basının sorularını cevaplayan Er, “Çok sevilen bir sanatçının hayatını anlatacak olmak bizim için bir vefa borcu. Şu anda proje daha yürüme aşamasında. Ailesiyle görüştük, ön sözleşmeyi yaptık. Ülkemizde ne yazık sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyor. Bu çalışma için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İbrahim Erkal’a ayrı bir bağ var. Z kuşağı bile onun şarkılarını söylüyor. Bu proje beyazperdede ilk ve son projem olacak” dedi.

