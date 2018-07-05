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Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Şef Ben Churchill, diğer yiyeceklere ve gündelik nesnelere benzeyen tatlılar yaparak kafa karıştırıyor. Yenilebilir kül tabakları, ısırılabilen bulaşık süngeri bunlara sadece iki örnek :)

Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri

1. Pancarı andıran çikolatalı mousse

pancar

2. Nane kırıntılı, süt köpüklü sünger kek

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3. Sahanda yumurta görünümlü kek

yumurta

4. Kardan adamlı noel keki

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5. Hindistan cevizli mantar tatlı

mantar

6. Bir ısırık alınmış muhallebi

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7.Pancar görünümlü topraklı saksı tatlısı

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8. Mantar görünümlü limonlu bezeler

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9. Küflenmiş portakal görünümlü beze

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10. Yenilebilir çikolatalı kül tablası

kül

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Anahtar Kelimeler:
pastacılık pasta sanatı

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