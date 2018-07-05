Mükemmel şeflerden kafa karıştıran tatlı çeşitleri
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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05.07.2018 15:43 | Son Güncelleme
Şef Ben Churchill, diğer yiyeceklere ve gündelik nesnelere benzeyen tatlılar yaparak kafa karıştırıyor. Yenilebilir kül tabakları, ısırılabilen bulaşık süngeri bunlara sadece iki örnek :)
1. Pancarı andıran çikolatalı mousse
2. Nane kırıntılı, süt köpüklü sünger kek
3. Sahanda yumurta görünümlü kek
4. Kardan adamlı noel keki
5. Hindistan cevizli mantar tatlı
6. Bir ısırık alınmış muhallebi
7.Pancar görünümlü topraklı saksı tatlısı
8. Mantar görünümlü limonlu bezeler
9. Küflenmiş portakal görünümlü beze
10. Yenilebilir çikolatalı kül tablası
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