'Mükemmel Vücut Tipi' algısının sürekli değişmesinin 8 nedeni!

Kimler görüntüsünü değiştirmek istemedi? Hemen herkes bunu yapmak istemiştir. Fakat bugün “mükemmel” olarak nitelendirilen şey, trendler değiştikçe ve belirli vücut özelliklerinin popülaritesinin artması ve düşmesiyle yarın bu şekilde görülmeyebilir. Bu durum, birçok kadının, kendi bedenine karşı umutsuz ve memnuniyetsiz hissetmesine neden oldu hatta bazıları kendilerini değiştirmek için tehlikeli yöntemlere yöneldi. Bununla birlikte, belirtilen moda trendleri, objektif bir kusursuz yapı olmadığını göstermektedir. Aksine, “kusursuz beden” kavramı, halkın sürekli gelişen güzellik algısından etkilenir. Bu yüzden “mükemmel vücut tipi” her zaman değişiyor. 1. Sosyal medyanın etkileri Nesiller arasındaki farklar politika, ekonomi ve tabii ki güzellik standartları konusunda birçok anlaşmazlığa neden olabilir. Beautycon Media tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 13 ile 34 yaş arasındaki bireylerin yüzde 82’si “fiziksel ve dijital kimliklerin aynı olduğu” konusunda hemfikir. Gençler, kendilerinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görerek büyüdüler. Şüphesiz bu vitrin, insanların bedenleriyle olan ilişkilerini değiştirdi.

2. En güzellerin hayatta kalması En güzel insanların çok dikkat çektiği çoğumuz için bir gerçek… Bilim insanlarına göre, kadınlar nesiller boyu daha çekici olmak için çabalıyor. Adelaide Üniversitesi ile çalışan evrim uzmanı Dr. Jack da Silva, ABC News Online’a: “Evrimsel bir bakış açısıyla, daha güzel kadınların tercih edilmesi diye bir gerçek var” diyerek, “Kadınların bir bütün olarak erkeklerden daha çekici olduklarını gösterdi.” 3. Sağlıklı olarak kabul edilen nedir? Sağlıklı olmanın nesnel gerçeklik olduğunu düşünüyoruz ama bu her zaman böyle olmaz. Belirli vücut şekilleri hakkındaki tutumumuz o kişileri sağlıklı algılamamıza sebep olur. Teksas Üniversitesi’nden Psikolog Devendra Singh, Live Science’a verdiği demeçte, “Güzelliğin sağlık ve doğurganlık hakkında bilgi iletiyor olması fikrine bayılıyoruz” dedi. Büyük Buhran gibi büyük kıtlık zamanlarında, çok ince görünmek iyi değildi ve daha yuvarlak bir form tercih edildi. O zamandan beri, fazladan kiloya sahip olmak, sağlık toplumunun ana odağı olmuştur. Bununla birlikte, kilo, bir kişinin sağlığı için en doğru barometre olmayabilir. En popüler ağırlık ölçümlerinden biri vücut kitle indeksidir ancak çalışmalar bunun kardiyovasküler sağlığın iyi bir göstergesi olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, kitle endeksi değeri veya bir ölçekte gördüğünüz sayıyı göz önünde bulundurmak yerine, sağlıklı beslenme ve spor yapmayı yaşam tarzı haline getirmelisiniz.

4. Kültürel farklılıklar Güzellik ve beden imgesi üzerine yapılan çalışmaların çoğu Batı ülkelerine odaklanır, ancak bu dünyanın sadece bir kısmıdır. Bolivya’daki Amazon Tsimané gibi, kadınların daha kilolu olmalarına değer veren kültürler var. Benzer şekilde, diğer kültürler de vücudun tamamen farklı yönlerine odaklanır. Örneğin, Myanmar ve Tayland’daki Padaung kadınları, uzun boyunları kültürlerinde ideal olarak kabul ettikleri için boyunlarının etrafına pirinç halkalar takarlar. Fiji’de, büyük göğüsleri ve geniş kalçaları olan kadınlar, Bradley Üniversitesi’ne göre, doğurganlığın ve güzelliğin sembolüdür. 5. Moda trendleri İnternet, vücut şeklinize göre nasıl giyineceğinizi gösteren makalelerle doludur bu yüzden hangi bedenlerin in ve hangi bedenlerin out olduğunu gösterir. Bu fenomenin en ilginç tezahürlerinden biri II. Dünya Savaşı sırasında başladığından, bu yeni bir şey değildir. Moda endüstrisinin sıradan kadınlara uyguladığı erişilmez standartlara aşinayız çünkü modeller ortalama kadınlardan çok daha fit görünümdedir. Sürekli zayıf modelleri görmek elbette güzellik algımızı şekillendirir.