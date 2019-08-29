Mynet Trend

'Mükemmel Vücut Tipi' algısının sürekli değişmesinin 8 nedeni!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

“Mükemmel vücut tipine” sahip olmak isteği birçok insanın uğraştığı birşeydir. İnsanların estetik ameliyatlara, diyetlere ve spora olan ilgisini arttıran bir arzudur.

'Mükemmel Vücut Tipi' algısının sürekli değişmesinin 8 nedeni!

Kimler görüntüsünü değiştirmek istemedi? Hemen herkes bunu yapmak istemiştir. Fakat bugün “mükemmel” olarak nitelendirilen şey, trendler değiştikçe ve belirli vücut özelliklerinin popülaritesinin artması ve düşmesiyle yarın bu şekilde görülmeyebilir. Bu durum, birçok kadının, kendi bedenine karşı umutsuz ve memnuniyetsiz hissetmesine neden oldu hatta bazıları kendilerini değiştirmek için tehlikeli yöntemlere yöneldi. Bununla birlikte, belirtilen moda trendleri, objektif bir kusursuz yapı olmadığını göstermektedir. Aksine, “kusursuz beden” kavramı, halkın sürekli gelişen güzellik algısından etkilenir. Bu yüzden “mükemmel vücut tipi” her zaman değişiyor.

1. Sosyal medyanın etkileri

photo-1554177255-61502b352de3

Nesiller arasındaki farklar politika, ekonomi ve tabii ki güzellik standartları konusunda birçok anlaşmazlığa neden olabilir. Beautycon Media tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 13 ile 34 yaş arasındaki bireylerin yüzde 82’si “fiziksel ve dijital kimliklerin aynı olduğu” konusunda hemfikir. Gençler, kendilerinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görerek büyüdüler. Şüphesiz bu vitrin, insanların bedenleriyle olan ilişkilerini değiştirdi.

2. En güzellerin hayatta kalması

photo-1501644898242-cfea317d7faf

En güzel insanların çok dikkat çektiği çoğumuz için bir gerçek… Bilim insanlarına göre, kadınlar nesiller boyu daha çekici olmak için çabalıyor. Adelaide Üniversitesi ile çalışan evrim uzmanı Dr. Jack da Silva, ABC News Online’a: “Evrimsel bir bakış açısıyla, daha güzel kadınların tercih edilmesi diye bir gerçek var” diyerek, “Kadınların bir bütün olarak erkeklerden daha çekici olduklarını gösterdi.”

3. Sağlıklı olarak kabul edilen nedir?

photo-1516526995003-435ccce2be97

Sağlıklı olmanın nesnel gerçeklik olduğunu düşünüyoruz ama bu her zaman böyle olmaz. Belirli vücut şekilleri hakkındaki tutumumuz o kişileri sağlıklı algılamamıza sebep olur. Teksas Üniversitesi’nden Psikolog Devendra Singh, Live Science’a verdiği demeçte, “Güzelliğin sağlık ve doğurganlık hakkında bilgi iletiyor olması fikrine bayılıyoruz” dedi. Büyük Buhran gibi büyük kıtlık zamanlarında, çok ince görünmek iyi değildi ve daha yuvarlak bir form tercih edildi. O zamandan beri, fazladan kiloya sahip olmak, sağlık toplumunun ana odağı olmuştur.

Bununla birlikte, kilo, bir kişinin sağlığı için en doğru barometre olmayabilir. En popüler ağırlık ölçümlerinden biri vücut kitle indeksidir ancak çalışmalar bunun kardiyovasküler sağlığın iyi bir göstergesi olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, kitle endeksi değeri veya bir ölçekte gördüğünüz sayıyı göz önünde bulundurmak yerine, sağlıklı beslenme ve spor yapmayı yaşam tarzı haline getirmelisiniz.

4. Kültürel farklılıklar

photo-1522276280767-ce4a7715cf46

Güzellik ve beden imgesi üzerine yapılan çalışmaların çoğu Batı ülkelerine odaklanır, ancak bu dünyanın sadece bir kısmıdır. Bolivya’daki Amazon Tsimané gibi, kadınların daha kilolu olmalarına değer veren kültürler var. Benzer şekilde, diğer kültürler de vücudun tamamen farklı yönlerine odaklanır. Örneğin, Myanmar ve Tayland’daki Padaung kadınları, uzun boyunları kültürlerinde ideal olarak kabul ettikleri için boyunlarının etrafına pirinç halkalar takarlar. Fiji’de, büyük göğüsleri ve geniş kalçaları olan kadınlar, Bradley Üniversitesi’ne göre, doğurganlığın ve güzelliğin sembolüdür.

5. Moda trendleri

photo-1483985988355-763728e1935b

İnternet, vücut şeklinize göre nasıl giyineceğinizi gösteren makalelerle doludur bu yüzden hangi bedenlerin in ve hangi bedenlerin out olduğunu gösterir. Bu fenomenin en ilginç tezahürlerinden biri II. Dünya Savaşı sırasında başladığından, bu yeni bir şey değildir. Moda endüstrisinin sıradan kadınlara uyguladığı erişilmez standartlara aşinayız çünkü modeller ortalama kadınlardan çok daha fit görünümdedir. Sürekli zayıf modelleri görmek elbette güzellik algımızı şekillendirir.

6. Standart güzellik algısı kar demek

photo-1491956142110-8a4226a12077

İç karartıcı gerçek şu ki, insanların bedenleri hakkında kendilerini kötü hissetmelerini sağlamak aslında şirketlerin daha çok kar etmesini sağlıyor. Açıkçası, şirketler vücut memnuniyetsizliğinden para kazanıyorlar. Yine de, değişimin ufukta olduğunu kabul ediyorlar. Gittikçe daha fazla şirket, reklam stratejilerinde beden olumlama felsefesini benimsiyor gibi görünmektedir.

7. Güzellik sosyal sınıflara bağlı

photo-1529911194209-8578109840df

İnsanlık tarihi boyunca güzellik standartları, sosyal ve ekonomik sınıflara bağlı olmuştur. Örneğin, Tang ve Song Hanedanları döneminde Çin’de balık etli olmak, zengin ve güçlü bir özellikti. Bu yüzden sanat eserleri imparatorları ve diğer güçlü bireyleri sağlam ve kilolu olarak gösteriyordu. Fakat günümüzde zengin kişiler estetik müdahalelere, diyetisyen ve spor salonlarına para harcayarak daha güzel olmayı hedefliyor.

8. Cinsiyet normlarının etkisi

photo-1501348291533-cb233b7d4cc0

Toplumsal cinsiyet rollerinin güzel olarak algılanmada önemli bir etkisi olduğunu öğrenmek sürpriz olmamalıdır. Ancak, cinsiyet rollerinin dünyadaki güzellik algısı üzerinde önemli bir etkisi var. Cinsiyet ayrımcılığı toplumdaki diğer şeylerde olduğu gibi güzellik standartlarında da kendisini gösteriyor. Kadınların politikada, işgücünde ve ekonomide önemli ilerlemeler kaydetseler bile, katı güzellik standartları yüzünden aslında ataerkil bir toplumda hep ikinci sınıf olarak kalıyorlar. Erkeklerde ise böyle bir durum yoktur.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!
Yanlış ilaç çocukları 'kurtadama' dönüştürdü!Yanlış ilaç çocukları 'kurtadama' dönüştürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın mükemmel vücut tipi

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

'17 yaşındayken Prens ile cinsel ilişkiye zorlandım'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!

Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!

İspanya’da ilaç skandalı: Yanlış ilaç çocukları 'kurtadama' dönüştürdü!

Yanlış ilaç çocukları 'kurtadama' dönüştürdü!

Michael Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı!

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

En yüksek irtifasına ulaştı!

En yüksek irtifasına ulaştı!

Sivrisinekler artık sizi ısıramayacak! Çok özel bir yöntem bulundu

Onlar artık sizi ısıramayacak! Çok özel bir yöntem bulundu

Bu toplumda evin reisi kadınlar!

Bu toplumda evin reisi kadınlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.