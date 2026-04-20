Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Mumyaların ağızlarından altın dil çıktı: Sebebi şaşkına çeviren inanış çıktı!

Mısır’daki kazılarda ortaya çıkan “altın dilli” mumyalar büyük yankı uyandırdı. Uzmanlara göre bu sıra dışı ritüel, ölülerin öteki dünya için uygulandığı bilinen bir yöntem. Peki bu yöntem ne için kullanılıyor? İşte o sorunun cevabı haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Mısır’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sıra dışı mumyalar, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. El-Bahnasa bölgesinde gün yüzüne çıkarılan mezarlarda, başları altınla kaplı ve ağızlarına altın dil yerleştirilmiş mumyalar bulundu.

ALTIN DİLLİ MUMYALAR ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 1300 yıl öncesine, Greko-Romen dönemine ait olduğu belirlenen mezarlarda bulunan mumyaların sadece başlarının değil, dillerinin de altın olduğu tespit edildi. Uzmanlar, kafataslarının içinde üç altın ve bir bakır dil bulunduğunu açıkladı.

Bu uygulamanın, ölülerin öteki dünyada konuşabilmesi için yapılan özel bir ritüelin parçası olduğu düşünülüyor.

MEZARLARDAN TARİH FIRLADI

Kazılarda ayrıca ahşap tabutlar içinde, geometrik desenli ketenlere sarılı mumyalar da bulundu. Bazı mumyaların üzerinde altın varak izlerine rastlanırken, dikkat çeken bir diğer keşif ise bir mumyanın içinden çıkan papirüs oldu.

Bulunan papirüste, İlyada destanının ikinci kitabından bir bölüm yer aldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Altın Dil Mumya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.