Mumyaların ağızlarından altın dil çıktı: Sebebi şaşkına çeviren inanış çıktı!

Mısır’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sıra dışı mumyalar, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. El-Bahnasa bölgesinde gün yüzüne çıkarılan mezarlarda, başları altınla kaplı ve ağızlarına altın dil yerleştirilmiş mumyalar bulundu.

ALTIN DİLLİ MUMYALAR ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 1300 yıl öncesine, Greko-Romen dönemine ait olduğu belirlenen mezarlarda bulunan mumyaların sadece başlarının değil, dillerinin de altın olduğu tespit edildi. Uzmanlar, kafataslarının içinde üç altın ve bir bakır dil bulunduğunu açıkladı.

Bu uygulamanın, ölülerin öteki dünyada konuşabilmesi için yapılan özel bir ritüelin parçası olduğu düşünülüyor.

MEZARLARDAN TARİH FIRLADI

Kazılarda ayrıca ahşap tabutlar içinde, geometrik desenli ketenlere sarılı mumyalar da bulundu. Bazı mumyaların üzerinde altın varak izlerine rastlanırken, dikkat çeken bir diğer keşif ise bir mumyanın içinden çıkan papirüs oldu.

Bulunan papirüste, İlyada destanının ikinci kitabından bir bölüm yer aldığı belirtildi.