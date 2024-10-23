Muradiye çorbası tarifi: Muradiye çorbası nasıl yapılır?

Soğuk kış günlerinde ya da sıcak yaz günlerinde çorbasız yapamayanlardansanız çeşit çeşit çorba tariflerini denemeyi de çok sevdiğinizi tahmin ediyoruz İşte tam size göre, tavuk ve sebzeleri buluşturan enfes bir çorba: Muradiye çorbası tarifi!
Osmanlı saraylarından Bursa mutfaklarına, buradan da tüm ülkeye yayılan bir tarif Muradiye çorbası tarifi. Adını Bursa’nın semtlerinden birinden almış olan bu çorbanın hazırlanması da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
3 kaşık yağ
1 küp doğranmış tavuk göğsü
1 küp doğranmış kabak
1 küp doğranmış havuç
1 litre su
Yarım çay bardağı arpa şehriye
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Terbiyesi için
1 kaşık un
1 çay bardağı su
1 bardak yoğurt
TARİF
Tavukları tencerede yağ ile soteleyin.
Üzerine sebzeleri ekleyip karıştırarak 5 dakika daha soteleyin.
Üzerine şehriyeleri, su ve baharatları ekleyip pişirin.
Ayrı bir kasede terbiye malzemelerini karıştırın.
Kaynayan çorbaya yavaş yavaş terbiyeyi ekleyin ve sürekli karıştırın.
Çorbayı kaynatın ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
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