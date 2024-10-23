Muradiye çorbası tarifi: Muradiye çorbası nasıl yapılır?

Osmanlı saraylarından Bursa mutfaklarına, buradan da tüm ülkeye yayılan bir tarif Muradiye çorbası tarifi. Adını Bursa’nın semtlerinden birinden almış olan bu çorbanın hazırlanması da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 kaşık yağ

1 küp doğranmış tavuk göğsü

1 küp doğranmış kabak

1 küp doğranmış havuç

1 litre su

Yarım çay bardağı arpa şehriye

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Terbiyesi için

1 kaşık un

1 çay bardağı su

1 bardak yoğurt