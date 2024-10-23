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Muradiye çorbası tarifi: Muradiye çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 21:28
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Soğuk kış günlerinde ya da sıcak yaz günlerinde çorbasız yapamayanlardansanız çeşit çeşit çorba tariflerini denemeyi de çok sevdiğinizi tahmin ediyoruz İşte tam size göre, tavuk ve sebzeleri buluşturan enfes bir çorba: Muradiye çorbası tarifi!

Muradiye çorbası tarifi: Muradiye çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 145kal

Osmanlı saraylarından Bursa mutfaklarına, buradan da tüm ülkeye yayılan bir tarif Muradiye çorbası tarifi. Adını Bursa’nın semtlerinden birinden almış olan bu çorbanın hazırlanması da son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 kaşık yağ
  • 1 küp doğranmış tavuk göğsü
  • 1 küp doğranmış kabak
  • 1 küp doğranmış havuç
  • 1 litre su
  • Yarım çay bardağı arpa şehriye
  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
  • Terbiyesi için
  • 1 kaşık un
  • 1 çay bardağı su
  • 1 bardak yoğurt

TARİF

  • Tavukları tencerede yağ ile soteleyin.
  • Üzerine sebzeleri ekleyip karıştırarak 5 dakika daha soteleyin.
  • Üzerine şehriyeleri, su ve baharatları ekleyip pişirin.
  • Ayrı bir kasede terbiye malzemelerini karıştırın.
  • Kaynayan çorbaya yavaş yavaş terbiyeyi ekleyin ve sürekli karıştırın.
  • Çorbayı kaynatın ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
çorba
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