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Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer suskunluğunu bozdu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Zerrin Özer, önceki akşam nikah masasına oturduğu eşi Murat Akınca hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı!

Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer suskunluğunu bozdu!

Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı evlenmişti. Usta sanatçının menajeri Kemal Aslan, Özer'in boşanma kararı aldığını açıkladı.

İşte Zerrin Özer'in yaptığı o açıklama!

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
zerrin özer murat akıncı boşanıyor

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