Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer suskunluğunu bozdu!

Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı evlenmişti. Usta sanatçının menajeri Kemal Aslan, Özer'in boşanma kararı aldığını açıkladı.

İşte Zerrin Özer'in yaptığı o açıklama!

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.