Murat Balcı'dan Esra Dermancıoğlu isyanı! 'Dehşete kapılarak izliyorum'

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı. Dermancıoğlu'nun (52), final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Aralarında 15 yaş fark olan Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş yanak yanağa fotoğrafını koyan Murat Balcı'nın, Dermancıoğlu'dan gelen uyarı üzerine kısa sürede uygulamadaki profil resmini kaldırdığı belirtildi.

MURAT BALCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili sessizliğini bozan 37 yaşındaki Murat Balcı, Instagram'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Balcı, "İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zaman da dehşete kapılarak izliyorum. Sessiz kalırsan hemen geçer dediler ama gitgide daha büyüyen ve benim içim manasızca can sıkan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacı hissettim. Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor. Ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum; yalan haber yapmak mı, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara, insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı, yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olamayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı... Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var; Hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.

