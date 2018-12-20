Murat Başoğlu'ndan 'Cehennemde yanacaksın' diyen takipçisine küfür

1.5 yıl önce Bodrum'daki bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu özel görüntüleri çıkan ve zor günler geçiren Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından kendisine olumsuz yorum yapan takipçilerine sert çıktı.

YORUMLARA SİNİRLENDİ

Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu, Instagram hesabından, paylaştığı videoya "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü. Bir takipçisinin "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu çileden çıktı.

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR ETTİ

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.





