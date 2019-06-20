Murat Başoğlu'nun keyfi yerinde!

Yaşadığı skandalın ardından gündemin en çok konuşulan ismi olan Murat Başoğlu son olarak eski eşi Hande Bermek’e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Önceki gün Gölköy’deki bir restorana tek başına gelen sunucu, kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek poz verdi.

Sonra da iskeleye geçip şezlonga uzandı ve dergisini okudu.

2 yıldır sıkıntılı bir süreç geçiren Murat Başoğlu, adliye çıkışı uzun sakallı ve perişan bir halde ağlarkenki görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı...

Kaynak: Gecce



