Murat Boz'a çocuk teklifi yapan Esma Er vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Murat Boz'un fotoğrafına yaptığı yorumla adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim hakkında araştırma yapıyor. Peki Murat Boz'a çocuk teklifi yapan Esma Er kimdir? Esma Er nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...
Esma Er, 27 Ağustos 1981 ylında İstanbul'da doğdu.
Esma, Er Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Ünlü şarkıcı Esma Er; Fransızca, İngilizce, İspanyolca dillerini bilmektedir.
41 yaşındaki ünlü şarkıcı Esma Er, İstanbulludur.
Esma Er, TRT İstanbul Radyosu Batı Müziği Korosu'nun sınavlarına kazanmasının ardından single çalışmaları yapmaya başladı.
Esma Er, ilk albümü olan Kim Kimi 2008'de çıkarmıştır.
Esma Er'in albümleri:
Kimi Kimi - 2008
Esma Er'in EP ve Single'ları:
Beni Yak 2008
No 2 - 2012
Dünya Bir Yana Sen Bir Yanasın - 2018
Say Maşallah - 2020
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