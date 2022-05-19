Murat Boz'a çocuk teklifi yapan Esma Er vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Murat Boz'un fotoğrafına yaptığı yorumla adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim hakkında araştırma yapıyor. Peki Murat Boz'a çocuk teklifi yapan Esma Er kimdir? Esma Er nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

MURAT BOZ'A ÇOCUK TEKLİFİ YAPAN ESMA ER KİMDİR?

Esma Er, 27 Ağustos 1981 ylında İstanbul'da doğdu.

Esma, Er Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Ünlü şarkıcı Esma Er; Fransızca, İngilizce, İspanyolca dillerini bilmektedir.

ESMA ER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Esma Er, İstanbulludur.

ESMA ER'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Esma Er, TRT İstanbul Radyosu Batı Müziği Korosu'nun sınavlarına kazanmasının ardından single çalışmaları yapmaya başladı.

Esma Er, ilk albümü olan Kim Kimi 2008'de çıkarmıştır.

Esma Er'in albümleri:

Kimi Kimi - 2008

Esma Er'in EP ve Single'ları:

Beni Yak 2008

No 2 - 2012

Dünya Bir Yana Sen Bir Yanasın - 2018

Say Maşallah - 2020

