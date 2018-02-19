Murat Boz'dan Burak Özçivit itirafı!

Murat Boz, ‘Kardeşim Benim 2’ filminin galalarına katılmadığı için gişede bekleneni vermediği, bu nedenle rol arkadaşı ve yapımcısı Burak Özçivit’le aralarının bozulduğu iddialarına açıklık getirdi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Boz, “Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse, zaten hiç olmasın, daha iyi. Fahriye de Burak da sevdiğimiz dostlarımız” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Milliyet'in haberine göre yeni albümü için çalışmalara başladığını sözlerine ekleyen şarkıcı, sürpriz bir film hazırlığı içinde olduğunu da söyledi. 4Baba olmaya hazırlanan Tarkan’ı, “Allah, analı babalı büyütsün, sağlıklı olsun, sevindik” sözleriyle tebrik eden Boz, “Siz de bu şekilde duyuru yapar mısınız?” sorusunu ise, “Zamanı geldiğinde yaparsak yaparız” diye yanıtladı.

Sevgilisi Aslı Enver’le aynı filmde oynamak isteyip istemediği de sorulan şarkıcı, “Aslı’yla her şeyi yaparım. Onun gibi bir oyuncuyla rol almak, benim için büyük mutluluk ve gurur” ifadesini kullandı.