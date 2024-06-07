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  4. Murat Boz sahnedeki el hareketi ve dansıyla gündemde! O anlara yorum yağdı

Murat Boz sahnedeki el hareketi ve dansıyla gündemde! O anlara yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 12:45
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Son dönemde açıklamaları ve yaptığı imaj değişiklikleri ile sık sık adından söz ettiren Murat Boz bu defa Almanya'daki konser görüntüleriyle gündem oldu. Ünlü popçu sahnedeki dansı ve el hareketiyle tepki çekti.

Murat Boz sahnedeki el hareketi ve dansıyla gündemde! O anlara yorum yağdı

Son dönemde yaptığı imaj değişiklikleri ile adından söz ettiren Murat Boz samimi tavırları ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip. Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Almanya'daki konser görüntüleriyle gündem oldu.

murat boz

Konserlerinde hem danslarıyla hem de şarkılarıyla sevenlerine keyifli vakit yaşatan Murat Boz sahnedeki dansı ve el hareketiyle tepkilerin hedefi oldu.

murat boz 3

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından uygunsuz bulunan o hareketlere adeta yorum yağdı. Ünlü şarkıcıya; 'Hoş bir görüntü olmamış', 'Amacın ne?', 'Çok ayıp çok', 'Edep kalmadı' gibi yorumlar yapıldı.


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