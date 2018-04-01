MAGAZİN

Murat Boz'un hayranları Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını kapattırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz bir dönem aşk yaşamışlardı ve ayrılık sebebi olarak Sakuçoğlu'nun Engin Öztürk'le yakınlaşması iddia edildi. Murat Boz, hayranları bu olay patlak verdikten sonra harekete geçti

Murat Boz'un hayranları Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını kapattırdı!

Eliz Sakuçoğlu, verdiği bir röportajda tek eşliliğe inanmadığını açıklamış ''Ben de zamanında aldatıldım'' demişti.

Sonrasında sosyal medyada şöyle bir iddia ortaya atıldı: ''Eliz ihanete uğramadı. Yıllarca birlikte olduğu Murat Boz'u 4 yıl önce Çeşme'de oyuncu Engin Öztürk ile aldattı. Bunu öğrenen Murat Boz çok üzüldü ve ayrılık kararı aldı.''

Eliz Sakuçoğlu: Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim Eliz Sakuçoğlu: Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim

ELİZ SAKUÇOĞLU'NIN INSTAGRAM'I PATLADI

Eliz Sakuçoğlu bu iddiayı yalanlamadı. Olay büyüdü!

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Murat Boz'un hayranları, 316 bin takipçisi olan Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını şikayet ederek kapattırdı.

Bunun üzerine Eliz Sakuçoğlu'nun fan sayfası şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: ''Eliz Sakuçoğlu'nun sayfası akıl yaşı küçük bazı ergenler tarafından kapatılmıştır. Bu kadarı da pes!''

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Eliz Sakuçoğlu

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