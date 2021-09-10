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Murat Boz'un son paylaşımı olay oldu! "Hacklendin mi?"

10.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Boz 2001 yılına ait bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada bini aşkın yorum geldi. Büyük değişikliğin gözle görülebildiği fotoğrafın altına oyuncu Serkan Altunorak da "Hacklendin mi?" yazdı.

Murat Boz'un son paylaşımı olay oldu! "Hacklendin mi?"

Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından ve O Ses Türkiye'nin değişmez jürilerinden biri olan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2001 senesindeki halini gösterdi. Fotoğrafı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü Boz'un şu anki hali ile 20 yıl önceki hali arasında dağlar kadar fark vardı.

2001 YILINDAKİ HALİNİ GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Instagram'dan "2001" yazıp kum saati emojisiyle fotoğrafını paylaşan Boz, kısa süre içerisinde 100 bine yakın beğeni aldı. İbrahim Büyükak, Seda Sayan, Tuba Büyüküstün, Pınar Altuğ Atacan, Seda Bakan Erel, Kaan Yıldırım gibi ünlülerin beğenisini alan fotoğrafın altına yorumlar da yağdı.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN BOZ'A "HACKLENDİN Mİ?"

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, Boz'un fotoğrafının altına,"Hacklendin mi?" sorusunu sorarak herkesi güldürdü. Takipçileri ise Boz'un o haline inanamadı ve "Bu Murat Boz mu?" sorusunu sordu.

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Murat Boz Instagram
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