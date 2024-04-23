MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz'un yeni saç stili dile düştü! Bir bakan bir daha baktı: Gerçek mi bu?

Murat Boz'un yeni saç stili dile düştü! Bir bakan bir daha baktı: Gerçek mi bu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin yıllardır jüri üyesi olan Murat Boz son olarak yeni saç stiliyle sosyal medyanın diline düştü. Murat Boz'u görenler kendini tutamadı. Şarkıcının yeni stiline "Gerçek mi bu?" yorumları gecikmedi.

Murat Boz'un yeni saç stili dile düştü! Bir bakan bir daha baktı: Gerçek mi bu?

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen ve bu yıl 12'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan Murat Boz müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede sevilen şarkılarını seslendiren O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olan Murat Boz'un yeni saç stili ise sosyal medyanın diline düştü.

111

Konserden pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının yeni saç stiline bir bakan bir daha baktı. Görenler kendini de tabii ki tutamadı.

3679423_ebf2300526cf9fbd2411698f20bad2d7

Murat Boz'a dair yorumlar gecikmedi. Murat Boz'a "Abi bu saç ne?", "Gerçek mi bu?", "Neden kestin saçları abi", "Murda Boz", "Ya abim hiç mi dostun yok senin" yorumları yağdı.

"Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" dedi! Bomba pozlar "Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" dedi! Bomba pozlar

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i el ele görenler kendini tutamadı! Cem Yılmaz yorumları olay olduSerenay Sarıkaya ve Mert Demir'i el ele görenler kendini tutamadı! Cem Yılmaz yorumları olay oldu
"Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" dedi! Bomba pozlar"Bir aydır paylaşım yapmadığımı fark ettim" dedi! Bomba pozlar
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı belgelendi! İlk kez el eleSerenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı belgelendi! İlk kez el ele
Anahtar Kelimeler:
Murat Boz
En Çok Okunan Haberler
''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

''Onun bunun çocukları...Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış!''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.