Murat Boz'un yeni saç stili dile düştü! Bir bakan bir daha baktı: Gerçek mi bu?

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen ve bu yıl 12'nci kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan Murat Boz müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede sevilen şarkılarını seslendiren O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olan Murat Boz'un yeni saç stili ise sosyal medyanın diline düştü.

Konserden pozlarını paylaşan ünlü şarkıcının yeni saç stiline bir bakan bir daha baktı. Görenler kendini de tabii ki tutamadı.

Murat Boz'a dair yorumlar gecikmedi. Murat Boz'a "Abi bu saç ne?", "Gerçek mi bu?", "Neden kestin saçları abi", "Murda Boz", "Ya abim hiç mi dostun yok senin" yorumları yağdı.