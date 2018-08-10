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Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2,5 yıllık ilişkilerini nisan ayında noktalayan Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrılığı ile ilgili ilk defa yorum yaptı. TV8'deki programda sunuculara mesaj atan Ilıcalı 'Bence barıştılar' yazdı.

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklama

Murat Boz ile Aslı Enver, 2.5 yıllık birlikteliklerini nisan ayında noktalamıştı. Aslı Enver kedisi Düşeş'i de yanına alarak evden ayrılmıştı.

ACUN ILICALI'DAN CANLI YAYINDA MESAJ
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuyla ilgili yorum yapan sunucu Esra Eron'a mesaj atan Acun Ilıcalı, “Bence barışırlar” yorumunu yaptı. Daha sonra ise yorumcu Hakan Ural'a da konuyla ilgili bir mesaj daha attı. Programda 'Murat Boz ve Aslı Enver barışmaz' yorumlarını yapan Hakan Ural, Acun Ilıcalı'nın attığı mesajı görünce fikir değiştirdi. Ural, mesajın içeriğini açıklamadı ancak 'Bence barıştılar' yorumunu yaptı.

Dostlarının özel hayatlarına genelde yorum yapmayan Ilıcalı’nın mesajı kafa karıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Murat Boz Aslı Enver

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