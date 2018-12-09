Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliği duyulunca...

O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan şarkıcı Murat Boz ve İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver yeniden barıştı. Barışma haberlerine dair açıklama yapmasalar da ikili beraber görüntülendi.

HaberTürk yazarı Esin Övet bugünkü yazısında bu birlikteliğin Murat Boz'a takipçi kaybettirdiğini yazdı. İşte o yazı:

"Malumunuz Murat Boz, Aslı Enver yeniden birlikteliği duyulunca bir sürü takipçi kaybetmiş sosyal medyada. Ama onlar gelip geçici hayran.

Zaten böyle hayran olmaz olsun.

Seni bir sevgilin var diye, eşin, çocukların var diye sevmiyorsa sevmeyiversin.

Öyle değil mi?"

