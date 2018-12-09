MAGAZİN

Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliği duyulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı; Boz'un hayranları bu duruma tepki gösterdi! Habertürk yazarı Esin Övet'in iddiasına göre Boz takipçi kaybetti.

Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliği duyulunca...

O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan şarkıcı Murat Boz ve İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver yeniden barıştı. Barışma haberlerine dair açıklama yapmasalar da ikili beraber görüntülendi.

HaberTürk yazarı Esin Övet bugünkü yazısında bu birlikteliğin Murat Boz'a takipçi kaybettirdiğini yazdı. İşte o yazı:

"Malumunuz Murat Boz, Aslı Enver yeniden birlikteliği duyulunca bir sürü takipçi kaybetmiş sosyal medyada. Ama onlar gelip geçici hayran.

Zaten böyle hayran olmaz olsun.
Seni bir sevgilin var diye, eşin, çocukların var diye sevmiyorsa sevmeyiversin.

Öyle değil mi?"

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Emina o iddialarla çileden çıktı: Bıktım!Emina o iddialarla çileden çıktı: Bıktım!
Yok artık! Ünlü isim 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardıYok artık! Ünlü isim 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Murat Boz ve Aslı Enver Aslı Enver

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Dünya dans şampiyonu Cem Demir hayatını kaybetti

Dünya dans şampiyonu Cem Demir hayatını kaybetti

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jessica May'den yeni proje sinyali

Jessica May'den yeni proje sinyali

İsmail Türüt: Kerimcan'ın olduğu yerden geçmem

'Kerimcan tarzı bizi bozar'

Emina Jahovic'i kızdıran haber: Bıktım!

Emina o iddialarla çileden çıktı: Bıktım!

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Yok artık! Ünlü isim 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Oğuzhan Özyakup'dan Demet Özdemir açıklaması

Futbolcu eski sevgilisi açıklama yaptı

Kendall Jenner, NBA maçını karıştırdı

Ünlü modele büyük tepki: Bu çılgınlık durmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.