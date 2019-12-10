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Murat Cemcir Nesrin Cavadzade'ye kayıtsız kalamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Murat Cemcir, oyuncu arkadaşı Nesrin Cavadzade'ye yaptığı yorumla çok konuşuldu.

Murat Cemcir Nesrin Cavadzade'ye kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Cesur pozlarıyla çok konuşulan güzel oyuncu, bu kez bir dergi çekiminden kareyi esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

Cavadzade, yerde poz verdiği anları, "İş kazası" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, Murat Cemcir bu poza kayıtsız kalamadı.

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Cemcir, Cavadzade'nin paylaşımına, "Baya baya koskoca Nesrin Cavadzade yerlerde ya!" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir Nesrin Cavadzade

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani evlenecektik şimdi bir başkasına yürüyorsun demek murro :((
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