Murat Cemcir sosyetik güzeli yakın markaja aldı!

Başarılı oyuncu Murat Cemcir, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dila Tarkan'ın peşine düştü.

"MAŞALLAH"

Murat Cemcir, kardeşi Sima Tarkan ile bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Dila Tarkan'a "Maşallah" yorumunu yaptı.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran giren Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. 15'indeyken ailesiyle Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi.



