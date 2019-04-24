Murat Çitilgülü Arka Koltuk King Size'da!

Murat Çitilgülü, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın faaliyetleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Toplum Gönüllüleri Vakfı gençlerin vakfı."

"17 yıl içinde binlerce üniversiteliden oluşan gönüllü bir ekibimiz var, projeler geliştiren kaynak yaratan bir ekip. Yönetim kurulu üyelerimizde gençler de bulunmakta."

"Bütün karar mekanizmalarında gençler var. Biz gençlerden hatalarımızdan ders çıkarabilmek ve öz eleştiri yapabilmek gibi birçok şey öğreniyoruz." dedi.

Toplum gönüllüsü gençler, ise şu ifadeleri kullandı:

"Küçük dokunuşlarla hayatı güzelleştiriyoruz."

"En küçük esnaftan büyük şirketlere kadar sesimizi duyurmaya çabalıyoruz."

Emek harcayan herkes bir toplum gönüllüsüdür"



