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  4. Murat Dalkılıç eski vokalisti Zeynep Bastık'ın kazancına böyle gönderme yaptı

Murat Dalkılıç eski vokalisti Zeynep Bastık'ın kazancına böyle gönderme yaptı

06.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için Çeşme'ye giden Zeynep Bastık, seneler önce vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile de vakit geçirdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikiliden Dalkılıç kazancı sık sık gündeme gelen Bastık'a bakın nasıl göndermede bulundu.

Kazancıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık yatırımını gayrimenkule yaptı. Genç şarkıcı, kısa bir süre önce Urla'da yaşamaya başlamıştı.

Orada kendine mütevazi bir hayat kurduğunu belirten Zeynep Bastık, tatil için Çeşme'ye gitti. Bastık, burada Murat Dalkılıç ile buluştu.

Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliden Bastık, Dalkılıç'ın fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" notunu düştü.

Son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi Son paylaşımını görenler "Instagram bunu kaldırmalı" dedi

Zeynep Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Dalkılıç, aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç, ''Mutlu musun benden daha zengin olduğuna Zeynep?'' ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Dalkılıç'ın eski vokali Bastık'a verdiği bu esprili yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Genç şarkıcının konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşuluyordu.

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